Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Geçtiğimiz hafta Pazar günü sahasında karşılaştığı İnegölspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılar puanını 29'a çıkararak, galibiyet özlemine son verdi.

Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıkladı.

Sosyal medyada Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı onbir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde Vanspor'a bu hafta galibiyeti getiren gollerden ikisini kaydeden Hamza Küçükköylü ve defansta zaman zaman iyi işler yapan Mete Yıldız yer aldı.

Ligde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlılar, rakip filelere 26 gol gönderirken, kalesinde ise 25 gol gördü.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Hamza Küçükköylü, Mete Yıldız, Çorum FK'dan Gürkan Öztürk, Sakaryaspor'dan Ozan Sol, Oğuzhan Yıldırım, Ankaraspor'dan Şahin Fıstıkçı, Serik Belediyespor'dan Ahmet Çakmak, Somaspor'dan Ali Akkuş, Sivas Belediyespor'dan Eşref Korkmazoğlu, Bayburt Özel İdarespor'dan Ömer Esenkaya, Afjet Afyonspor'dan ise Anıl Atağ yer aldı. Bölge Gazetesi