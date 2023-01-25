Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada Vanspor'dan iki futbolcu onbirde yer aldı. Geçtiğimiz hafta Van'da oynanan Fethiyespor maçında iyi bir performans ortaya koyan ve uzaktan attığı golle galibiyette büyük katkısı bulunan Hasan Bilal ile orta sahada başarılı bir grafik çizen Emre Oymak, ilk onbirde yer almayı başardı.

VAN'DA SPOR 25.01.2023, 16:55
Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin yirmi birinci haftasında sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-0 mağlup ederek, hanesine önemli 3 puan daha yazdırmıştı. Önceki hafta deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 2-0 mağlup eden Vanspor, bu hafta sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u da 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine 3 puan daha yazdırarak, beşinci sıradaki yerini korudu. Grupta oynadığı son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 21 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 39 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 30 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Fethiyespor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Hasan Bilal ve Emre Oymak yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Hasan Bilal, Emre Oymak, Kastamonuspor'dan Ergin Keleş, Kırklarelispor'dan Enes İslam İlkin, 1461 Trabzon FK'dan Özkan Yıldırım, Ankara Demirspor'dan Oktay Aydin, Kocaelispor'dan Atila Turan, Yalçın Kılınç, Etimesgut Belediyespor'dan Talha Özler, Abdulaziz Demircan, Pazarspor'dan ise Metin Güler haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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