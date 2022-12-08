Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu haftada Vanspor'dan iki futbolcu onbirde yer aldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Bucaspor maçında iyi bir performans ortaya koyan kaptan Alihan Kubalas ve golde büyük katkısı olan Miraç Acer, ilk onbirde yer almayı başardı.

VAN'DA SPOR 08.12.2022, 08:57
Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on yedinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u 1-0 mağlup ederek, hanesine önemli 3 puan daha yazdırmıştı. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Sarıyer'le 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalan Vanspor, bu hafta ise deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine 3 puan yazdırarak, üst sıralarla arasındaki puan farkını iyice eritti. Grupta oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlup alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 17 lig maçında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 27 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Bu periyotta rakip fileleri 20 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 17 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Bucaspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Alihan Kubalas ve Sedat Komi'nin kaydettiği golün asistini yapan Miraç Acer yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Alihan Kubalas, Miraç Acer, Zonguldak Kömürspor'dan Embiya Ayyıldız, Serik Belediyespor'dan Üstün Bilgi, Sarıyer'den Berkay Görmez, Nuri Terliksiz, Kastamonuspor'dan Metincan Cici, Kocaelispor'dan Cihat Çelik, Atila Turan, Fethiyespor'dan Selim Kayacı ve Enes Fidayeo haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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