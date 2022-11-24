Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

Her hafta sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da Vanspor'dan 2 futbolcu onbirde yer aldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Serik Belediyespor maçında iyi bir performans ortaya koyan gol kaydeden Uğur Can ve Erkul Küçük, ilk onbirde yer almayı başardı.

VAN'DA SPOR 24.11.2022, 08:52
Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on beşinci haftasında deplasmanda karşılaştığı ve 2-0 geriye düştü Serik Belediyespor'u Hasan Bilal, Erkul Küçük, Uğur Can ve Sabit Hakan Yılmaz'ın ayağından bulduğu gollerle 4-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Önceki hafta sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup eden Vanspor, bu hafta deplasmanda karşılaştığı Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'u ise 4-2 mağlup ederek, istikrarlı çıkışını sürdürdü. Grupta oynadığı son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 mağlup alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 15 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 23 puanla yedinci sırada yer alıyor. Bu periyotta rakip fileleri 18 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 16 gol gördü. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Serik Belediyespor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Uğur Can ve Erkul Küçük de yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Uğur Can, Erkul Küçük, Ankara Demirspor'dan Mervan Yiğit, İskenderunspor'dan Onur Toprak, Kastamonuspor'dan Metincan Cici, Bucaspor'dan Berke Bıyık, Furkan Çil, Pazarspor'dan Bedirhan Özyurt, 1461 Trabzon FK'dan Mert Özmen, Balıkesirspor'dan Ayberk Kaygısız, Kocaelispor'dan ise Gökhan Değirmenci haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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