Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on dördüncü haftasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübünü 20. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Önceki hafta Kocaelispor'a 4-0 mağlup olan Van temsilcisi, bu hafta sahasında konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek eli boş gönderdi.

Oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 mağlup alan Vanspor, istikrarlı çıkışını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşısında üstün bir performans ortaya koyan Uğur Adem Gezer ve Emrah Tacir de yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Uğur Adem Gezer, Emrah Tacir, Bucaspor'dan Erhan Çelenk, Kıvanç Küçükkarış, Karacabey Belediyespor'dan Devrim Taşkaya, Ahmet Eren, Balıkesirspor'dan Ayberk Kaygısız, Uşakspor'dan Onurcan Güler, Murat Şenel, Kırklarelispor'dan Canbenk Ömer Özdemir, Zonguldak Kömürspor'dan ise Mevlüt Çelik haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi