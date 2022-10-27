Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin on birinci haftasında deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u, 22. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta GMG Kastamonuspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan kaleci Haydar Yılmaz ve Miraç Acer yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uşakspor'dan Onur Demir, Resul Türkkalesi, İskenderunspor'dan Ali Keten, Bucaspor'dan Enes Alıç, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Hakan Erçelik, Kocaelispor'dan Tayfun Aydoğan, Pazarspor'dan Oğuzhan Birben, Ankara Demirspor'dan Mert Örnek ve Karacabey Beledyespor'dan Fatih Aktay haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Vanbölgegazetesi