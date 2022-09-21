Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin beşinci haftasında sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı.

Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta Zonguldak Kömürspor karşısında üstün bir performans ortaya koyan Uğur Can ve Alihan Kubalas yer aldı.

Spor severlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Uğur Can, Alihan Kubalas, Kastamonuspor'dan Ergin Keleş, Eray Birniçan, Karacabey Belediyespor'dan Devrim Taşkaya, Kırşehir Belediyespor'dan Hakan Erçelik, Etimesgut Belediyeshor'dan Hamza Ok, 1461 Trabzon FK'dan Nafican Yardımcı, Diyarbekirspor'dan Baran Işık, Adıyaman FK'dan Burak Gürler, İskenderunspor'dan Onur Aral haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi