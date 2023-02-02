Vansporlu iki sporcu haftanın onbirinde…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligin yirmi birinci haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalarak, yenilmezlik serisini sürdürmüştü. Önceki hafta sahasında karşılaştığı Fethiyespor 2-0 mağlup eden Vanspor, bu hafta deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalmıştı.

Rakiplerin puan kaybettiği haftada Van temsilcisi hanesine 1 puan daha yazdırarak, beşinci sıradaki yerini korudu. Grupta oynadığı son 9 lig maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan Vanspor, istikrarlı çıkışını devam ettiriyor. Oynadığı 22 lig maçında 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Van temsilcisi, 40 puanla beşinci sırada yer alıyor. Bu periyotta rakip fileleri 30 kez havalandıran Kırmızı- Siyahlılar, kalesinde ise 18 gol gördü.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Kırmızı Grup son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da bu hafta 1461 Trabzon FK karşısında üstün bir performans ortaya koyan Haydar Yılmaz ve Furkan Saki yer aldı. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nden Gökdeniz Varol, Karacabey Belediyespor'dan Ömer Kuşan, Kocaelispor'dan Cem Ekinci, Bucaspor'dan Saruhan Fındıkçı, Enes Alıç, Adıyaman FK'dan Göktan Işılak, Burak Gürler, Ankara Demirspor'dan Oktay Aydin, Etimesgut Bleediyespor'dan ise Medeni Bingöl haftanın en iyi onbiri arasında yer aldı.

Van Bölge Gazetesi