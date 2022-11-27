Vansporlu eski ve yeni yöneticiler kahvaltıda buluştu

Vanspor Futbol Kulübü'nün eski yöneticisi ve her daim destekçisi olan iş insanı Oktay Ukay, geçmiş ve yeni dönemdeki yöneticileri kahvaltıda ağırladı.

Edremit'teki bir mekanda düzenlenen programa Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, 2. Başkan Veysel Ürüm, As Başkan Özcan Kara, önceki dönem başkanlarından Yavuz Kuşan, önceki dönem as başkanlarından M. Akın Dinçer ve Yunus Emre Aykaç, yönetim kurulu üyelerinden Erol Temel, Gökhan Hanoğlu, Abdulnasır Çetin, Çetin Ebinç, Fatih Sarp ve Murat Antika gibi isimler katıldı.

Karakobralar Derneği Başkanı Mürsel Demir ve Gölkentliler Grubu Başkanı Nevzat Aslan'ın da katıldığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.