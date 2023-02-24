Vanspor’dan Ümit Bozkurt’un istifası ve kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ile ilgili açıklama!

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada; "Son günlerde kulübümüzde yaşanmış tatsızlıklarla ilgili açıklama gereği duyulmuştur! Anlık ve fevri olarak futbolcularımız tarafından alınan antrenmanlara çıkmama kararı sonrası vuku bulan ve ardından sosyal medyaya ve basına yansıyan olumsuz haberlerin kulübümüze ve Vanspor camiamıza zarar verdiği görülmüş olup iletişim eksikliğinden kaynaklı bu tatsız olayların son bulması amaçlı istişareler yapılmaya başlanmıştır, yapılan bu istişarelerde futbolcularımızın Kulüp Başkanımız ile yapmış oldukları toplantıda aslında yapılmak istenilenin bu olmadığı, gelinen noktanın maksadını aştığını ve tamamen yanlış anlaşıldığından ötürü üzüntülerini dile getirerek, bu yanlış anlaşılmaların düzeltilmesine binaen adım atılmasını talep etmişlerdir.

YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI 3 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Gelinen noktada yaşananları olgunlukla karşılayıp bu minvalde gelen talebi olumlu karşılık vererek sükunet ortamının sağlanması amaçlı futbolcularımız da yaşanan talihsiz olayın ve algının bertaraf edilmesi amaçlı hemfikir kalınmıştır.

Bu olayların yaşandığı zaman diliminde takım içerisinde sözcülük görevi üstlenmiş olan Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır ile ilgili yine iletişim eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşılmadan ötürü yukarıda ismi geçen futbolcu arkadaşlarımız süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Ancak arkadaşlarımızın şahsi değil takım adına konuştukları ve şahsi bir problemlerinin olmadığı anlaşıldığından verilen süresiz kadro dışı kararı geri çekilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan takım huzurunu bozacak gruplaşmaya çalışan diye adlandırılan bu futbolcu kardeşlerimizin asıl amaçlarının bu olmadığı anlaşılmıştır."

ÜMİT BOZKURT GÖREVİNİN BAŞINDA

Açıklamanın devamında, "Tüm bunlar yaşanırken takım ahengini bozulduğunu bütünlüğün zarar gördüğünü düşünerek istifa açıklaması yapan teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ise tüm yanlış anlaşılmaların giderildiğini görüp yönetim ve takım ruhunun tekrardan inşa edildiğine inandığını dile getirerek görevinin başında olduğunu açıklamıştır.

Bizler taraftarıyla futbolcularıyla teknik kadrosuyla kulüp çalışanlarıyla yönetimi ile büyük Van Spor'uz. Şampiyonluk yolunda yara almadan, yürümek adına her bir bileşenimizle dayanışmaya birlikteliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz zaman diliminden geçiyoruz, Van Spor Yönetimi ve camiası olarak her zamankinden daha çok fedakarlık yapacağımızı belirtir; Kamuoyuna Saygıyla arz ederiz." denildi.

Şehrivan Gazetesi