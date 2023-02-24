Vanspor’dan Ümit Bozkurt’un istifası ve kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ile ilgili açıklama!

Vanspor FK'da kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Bozkurt'un istifası ile ilgili açıklama yaptı.

VAN'DA SPOR 24.02.2023, 16:19
Vanspor’dan Ümit Bozkurt’un istifası ve kadro dışı bırakılan 3 futbolcu ile ilgili açıklama!

Vanspor FK'dan yapılan açıklamada; "Son günlerde kulübümüzde yaşanmış tatsızlıklarla ilgili açıklama gereği duyulmuştur! Anlık ve fevri olarak futbolcularımız tarafından alınan antrenmanlara çıkmama kararı sonrası vuku bulan ve ardından sosyal medyaya ve basına yansıyan olumsuz haberlerin kulübümüze ve Vanspor camiamıza zarar verdiği görülmüş olup iletişim eksikliğinden kaynaklı bu tatsız olayların son bulması amaçlı istişareler yapılmaya başlanmıştır, yapılan bu istişarelerde futbolcularımızın Kulüp Başkanımız ile yapmış oldukları toplantıda aslında yapılmak istenilenin bu olmadığı, gelinen noktanın maksadını aştığını ve tamamen yanlış anlaşıldığından ötürü üzüntülerini dile getirerek, bu yanlış anlaşılmaların düzeltilmesine binaen adım atılmasını talep etmişlerdir.

YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI 3 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

Gelinen noktada yaşananları olgunlukla karşılayıp bu minvalde gelen talebi olumlu karşılık vererek sükunet ortamının sağlanması amaçlı futbolcularımız da yaşanan talihsiz olayın ve algının bertaraf edilmesi amaçlı hemfikir kalınmıştır.

Bu olayların yaşandığı zaman diliminde takım içerisinde sözcülük görevi üstlenmiş olan Haydar Yılmaz, Uğur Adem Gezer ve Barış Sağır ile ilgili yine iletişim eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşılmadan ötürü yukarıda ismi geçen futbolcu arkadaşlarımız süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Ancak arkadaşlarımızın şahsi değil takım adına konuştukları ve şahsi bir problemlerinin olmadığı anlaşıldığından verilen süresiz kadro dışı kararı geri çekilmiştir. Sosyal medyaya yansıyan takım huzurunu bozacak gruplaşmaya çalışan diye adlandırılan bu futbolcu kardeşlerimizin asıl amaçlarının bu olmadığı anlaşılmıştır."

ÜMİT BOZKURT GÖREVİNİN BAŞINDA

Açıklamanın devamında, "Tüm bunlar yaşanırken takım ahengini bozulduğunu bütünlüğün zarar gördüğünü düşünerek istifa açıklaması yapan teknik direktörümüz Ümit Bozkurt ise tüm yanlış anlaşılmaların giderildiğini görüp yönetim ve takım ruhunun tekrardan inşa edildiğine inandığını dile getirerek görevinin başında olduğunu açıklamıştır.

Bizler taraftarıyla futbolcularıyla teknik kadrosuyla kulüp çalışanlarıyla yönetimi ile büyük Van Spor'uz. Şampiyonluk yolunda yara almadan, yürümek adına her bir bileşenimizle dayanışmaya birlikteliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz zaman diliminden geçiyoruz, Van Spor Yönetimi ve camiası olarak her zamankinden daha çok fedakarlık yapacağımızı belirtir;  Kamuoyuna Saygıyla arz ederiz." denildi. 

Şehrivan Gazetesi

Yorumlar (2)
Vanlılar 1 gün önce
Ümit hoca bu takıma elinden gelen tüm katkıyı sağlamıştır ve her maç sonrasında bu takıma sahip çıkın diye adeta feryat etmiştir. Vanlıların özelllkle işadamlarının mutlaka katkı sunması gerekiyor. İyi günde herkes olur ama önemli olan bu günlerde el ele verip 1 lige yükselmek. Bu kulüp hepimizin ortak değeri. Her zaman tek yürek olmanın tam zamanı…
Cevapla Beğendim (20) Beğenmedim (3)
Vanlı 1 gün önce
Ya 50 kere yazdım Vanlı iş adamları hani nerde gözü tok mert iş adamı varmki
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
Namaz Vakti 26 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15