Vanspor’da Zeki Yılmaz dönemi…

Hafta sonu 1461 Trabzon FK’ya 1-0 mağlup olan Vanspor, teknik direktör Erhan Altın ile yollarını ayırdıktan sonra, kalan son iki haftada takımı Vanlı Teknik Direktör Zeki Yılmaz’a emanet etti.

VAN'DA SPOR 25.04.2022, 15:42
Vanspor’da Zeki Yılmaz dönemi…

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'da hem futbol oynayan hem de teknik direktörlük yapan Zeki Yılmaz, ligde son iki haftada takımın başında olacak. Daha önce Vanspor başta olmak üzere bir çok takımda forma giyen, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra yine Vanspor, Adıyamanspor, Anadolu Üsküdar, Tatvan Gençlerbirliğispor, Silopispor gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Zeki Yılmaz, ligde son iki haftaya girilirken, takımı play-off’a taşımak için ter dökecek.

1976 Van doğumlu olan Yılmaz, 1993 yılında Vanspor'da futbola başladı. 1996 yılına kadar Vanspor'da forma giydikten sonra, sırası ile Yüksekova Belediyespor, Silopi Belediyespor, Siirt Jetpaspor, Ağrıspor, Batman Petrolspor, Zonguldakspor, Şanlıurfaspor, Şanlıurfa Belediyespor olmak üzere 13 yıl dışarda futbol hayatını sürdüren Zeki Yılmaz, 2008 yılında Vanspor'a döndü. Vanspor'da 3 yıl forma giyen Yılmaz, daha sonra futbola veda etti. 17 yıl profesyonel olarak futbol oynayan Zeki Yılmaz, 9 yıl da değişik 4 takımda takım kaptanlığını yaptı.

Futbol oynadığı takımlarda futbolculara ağabeylik yapan Yılmaz, büyük kaptan lakabını aldı. 2011 yılında futbolu bıraktıktan sonra, bir yıl sportif direktörlük yapan Yılmaz, daha sonra teknik direktör olarak yeşil sahalara döndü. Vanspor'da 3 dönem, Anadolu Üsküdarspor'da 2 dönem, Tatvan Gençlerbirliğispor'da 1 yıl, Adıyaman 154'te 1 yıl, Bağcılarspor'da 1 yıl ve Silopispor'da 1 yıl görev yapan Zeki Yılmaz, tekrar Vanspor ile anlaştı. 2016 sezonunda ligin son 4 haftasında ligde kalma mücadelesi veren Vanspor'un başına getirilen Yılmaz, o sezon Vanspor'u ligde tutmayı başarmıştı.

Bölgegazetesi

Yorumlar (2)
kuro 1 saat önce
vle zeko vle çık get
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Hasan 1 saat önce
bu saatten sonra bir fayda getirmez
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