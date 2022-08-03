Vanspor’da yönetim şeması belli oldu

Vanspor Futbol Kulübü’nde yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev dağılımı yapıldı.

Buna göre Vanspor’da görev şeması şu şekilde belirlendi;

Kulüp Başkanı: Feyat Kıyak

İkinci Başkan: Veysel Ürüm

Asbaşkan: Özkan Kara

Genel Sekreter: İsmail Ayaz

Sportif Direktör: Ali Kurt

Futbol Şube Sorumlusu: Ahmet Koyuncu

Sponsorluk Sorumlusu: Okan Çiftçi

Halka İlişkiler ve Ankara Temsilcisi: Özgür İreç İlhan

Medya ve Tanıtım: Prof. Dr. Eray Çelik

Başkan Danışmanı: Şahin Özant

Kamu Kurumları: Yasin Ertürk

Hukuki İşler: Abdulcabbar Horoz

Üye ve Paydaş Etkileşimi: Harun Şevgin

İdari ve Mali İşler Koordinatörü: Fuar Yaşar Atan

Kulüp Müdürü: Özhan Hakan

Basın Birim Sorumlusu: Cemal Hüseyin Balka

Kulüp Menajeri: Osman Yıldırgan

Arge: Mert Altaylı

İstanbul Temsilcisi: Mehmet Kızıloğl

Taraftar ve Stadyum: Gökhan Hanoğlu

Diğer Branşlar Sorumlusu: Fatih Kaya

TFF Temsilcisi: Fatih Sarp

İdari İşler: Çetin Ebinç

STK Temsilcisi: Vedat Dursu

Ulaşım ve Deplasman: Yalçın Laçin

Tesisler ve Protokol Sorumlusu: Sıraç Ünlü

İş Birliği ve Organizasyon Sorumlusu: Erol Temel

Vanspor’da transfer komitesi ise, Asbaşkan Özcan Kara başkanlığında İsmail Ayaz, Sıraç Ünlü, Ahmet Hüseyin Koyuncu, Fatih Sarp, Zeki Yılmaz, Ogün Ruhi Demir, Osman Yıldırgan ve Ali Kurt’tan oluştu.

Van Bölge Gazetesi