Vanspor’da yönetim şeması belli oldu
2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor’da, yeni yönetim şeması belli oldu.
Vanspor Futbol Kulübü’nde yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyelerin görev dağılımı yapıldı.
Buna göre Vanspor’da görev şeması şu şekilde belirlendi;
Kulüp Başkanı: Feyat Kıyak
İkinci Başkan: Veysel Ürüm
Asbaşkan: Özkan Kara
Genel Sekreter: İsmail Ayaz
Sportif Direktör: Ali Kurt
Futbol Şube Sorumlusu: Ahmet Koyuncu
Sponsorluk Sorumlusu: Okan Çiftçi
Halka İlişkiler ve Ankara Temsilcisi: Özgür İreç İlhan
Medya ve Tanıtım: Prof. Dr. Eray Çelik
Başkan Danışmanı: Şahin Özant
Kamu Kurumları: Yasin Ertürk
Hukuki İşler: Abdulcabbar Horoz
Üye ve Paydaş Etkileşimi: Harun Şevgin
İdari ve Mali İşler Koordinatörü: Fuar Yaşar Atan
Kulüp Müdürü: Özhan Hakan
Basın Birim Sorumlusu: Cemal Hüseyin Balka
Kulüp Menajeri: Osman Yıldırgan
Arge: Mert Altaylı
İstanbul Temsilcisi: Mehmet Kızıloğl
Taraftar ve Stadyum: Gökhan Hanoğlu
Diğer Branşlar Sorumlusu: Fatih Kaya
TFF Temsilcisi: Fatih Sarp
İdari İşler: Çetin Ebinç
STK Temsilcisi: Vedat Dursu
Ulaşım ve Deplasman: Yalçın Laçin
Tesisler ve Protokol Sorumlusu: Sıraç Ünlü
İş Birliği ve Organizasyon Sorumlusu: Erol Temel
Vanspor’da transfer komitesi ise, Asbaşkan Özcan Kara başkanlığında İsmail Ayaz, Sıraç Ünlü, Ahmet Hüseyin Koyuncu, Fatih Sarp, Zeki Yılmaz, Ogün Ruhi Demir, Osman Yıldırgan ve Ali Kurt’tan oluştu.
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