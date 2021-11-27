Vanspor’da Hüsran Sürüyor

Hafta içerisinde teknik direktör değişikliğine giden Vanspor, ligin on beşinci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Somaspor'a 2-0 kaybetti. Somaspor'un ilk golü 33. dakikada Yılmaz'dan gelirken, ikinci golü ise 69. dakikada Onur'dan geldi.

Ev sahibi Somaspor, Burhanettin Basatemür teknik sorumluluğunda sahaya; Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can, Özcan Aydın, Onur Ulaş, Yılmaz Ceylan, Yasin Abdioğlu, Ali Akkuş ve Ramazan Işık onbiri ile çıktı.

Vanspor ise Turgay Karatekin teknik sorumluluğunda sahaya; Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Barış Gök, Yakup Demir, İsmet Kavuştu, Selim Kayacı, Oktay Aydin, Fatih Somuncu, Hamza Küçükköylü, Emrah Tacir ve Sedat Komi onbiri ile çıktı.

Soma Atatürk Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan mücadeleyi Süleyman Bahadır, Mert Baykal, Oğuzhan Yazır ve Okan Kayataş hakem dörtlüsü yönetiyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor.

33. dakikada Somaspor 1-0 öne geçti. Gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Yılmaz, fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Somaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

69. dakikada Somaspor durumu 2-0 yaptı. Sağ kanattan Yasin’in ortasında ceza alanı içinde topa dokunan Onur, fileleri havalandırarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Maç Somaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Vanspor aldığı mağlubiyetle 25 puanda kaldı ve onuncu sıraya geriledi.VanBölgeGazetesi