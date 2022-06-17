Vanspor’da Ercüment Coşkundere dönemi

Geçtiğimiz sezon Vanspor’un grubunda şampiyon olarak 1. Lig’e çıkan Sakaryaspor’u çalıştıran Ercüment Coşkundere, bundan sonraki süreçte Vanspor için ter dökecek. 2021-2022 futbol sezonunda Sakaryaspor’un başında 31 maça çıkan başarılı teknik direktör Ercüment Coşkundere, 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Ercüment Coşkundere ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ERCÜMENT COŞKUNDERE KİMDİR?

Ercüment Coşkundere (10 Eylül 1963, Çarşamba), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Sakaryaspor takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Kariyerine 1984 yılında Samsunspor ile başlayan Coşkundere burada 7 sezonda forma giydi ve iki kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Samsunspor'un ardından kısa sürelerle Zonguldakspor, Kadıköyspor ve Ispartaspor'da oynadıktan sonra profesyonel kariyerini sonlandıran oyuncu 1996'da amatör ligde Bafraspor ile Ispartaspor'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bırakmasının ardından antrenörlük yapmaya başlayan Coşkundere, ilk tecrübesini 1997'de Çarşambaspor'da antrenörlük yaparak kazandı. İlk teknik direktörlüğünü ise 2008-09 sezonunda Samsunspor'un başında yaptı. Kariyerinin kalanını kısa sürelerle Çerkezköyspor, Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Kırşehir Belediyespor'da teknik direktörlük yaparak geçiren Coşkundere, son olarak Sakaryaspor'un başında görev almıştı.

Van Bölge Gazetesi