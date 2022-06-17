Vanspor’da Ercüment Coşkundere dönemi
2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig’de mücadele etmeye devam edecek olan Vanspor, başarılı teknik direktör Ercüment Coşkundere ile anlaştı.
Geçtiğimiz sezon Vanspor’un grubunda şampiyon olarak 1. Lig’e çıkan Sakaryaspor’u çalıştıran Ercüment Coşkundere, bundan sonraki süreçte Vanspor için ter dökecek. 2021-2022 futbol sezonunda Sakaryaspor’un başında 31 maça çıkan başarılı teknik direktör Ercüment Coşkundere, 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Ercüment Coşkundere ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.
ERCÜMENT COŞKUNDERE KİMDİR?
Ercüment Coşkundere (10 Eylül 1963, Çarşamba), Türk eski futbolcu ve teknik direktör. Sakaryaspor takımının teknik direktörlüğünü yapmaktadır.
FUTBOLCULUK KARİYERİ
Kariyerine 1984 yılında Samsunspor ile başlayan Coşkundere burada 7 sezonda forma giydi ve iki kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Samsunspor'un ardından kısa sürelerle Zonguldakspor, Kadıköyspor ve Ispartaspor'da oynadıktan sonra profesyonel kariyerini sonlandıran oyuncu 1996'da amatör ligde Bafraspor ile Ispartaspor'da oynadıktan sonra futbolu bıraktı.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Futbolu bırakmasının ardından antrenörlük yapmaya başlayan Coşkundere, ilk tecrübesini 1997'de Çarşambaspor'da antrenörlük yaparak kazandı. İlk teknik direktörlüğünü ise 2008-09 sezonunda Samsunspor'un başında yaptı. Kariyerinin kalanını kısa sürelerle Çerkezköyspor, Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Kırşehir Belediyespor'da teknik direktörlük yaparak geçiren Coşkundere, son olarak Sakaryaspor'un başında görev almıştı.
Van Bölge Gazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22