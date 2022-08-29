Vanspor’da Emrah Tacir’in sözleşmesi feshedildi

Vanspor Futbol Kulübü olarak önceliğimiz Vanlı futbolcu kardeşlerimizin omuzlarında yükselecek bir Vanspor oluşturmak ve alt yapımızı güçlendirerek A takımımızı Vanlı futbolcu kardeşlerimizle güçlendirmektir. Daha güçlü bir Vanspor olma yolunda; Vanlı futbolcularımızın yeteneklerini önceleyecek şekilde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu süreçte futbolcumuz Emrah Tacir’e gösterilen pozitif ayrımcılığa rağmen, futbolcu ahlakına ve davranışına yakışmayacak davranış ve tutumlardan dolayı, teknik heyetimizin görüşleri yönetim kurulumuzun olurları ile sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Vanspor Futbol Kulübü’nde görev alan futbolcular yetenekleri ile kulübümüze gelmiş olabilirler ancak şerefli formayı giyme hakkı verecek olan karakterleridir.