Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Van temsilcisi geçen sezon Serik Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Hasan Bilal'le resmi sözleşme imzaladı. Dış transferde birçok futbolcuyla görüşmelerini sürdüren Vanspor, son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'le anlaştı. Şu ana kadar dış transferde Haydar Yılmaz, Batuhan Karadeniz, Furkan saki, Alihan Kubalas, Erkul Küçük, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Umut Sözen, Hakan Yılmaz ve Yaser Hacımustafaoğlu'nu kadrosunu kadar Van temsilcisi, son olarak Kasımpaşa'dan sol kanat oyuncusu Hasan Bilal'le sezon sonuna kadar anlaştı.

HASAN BİLAL KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hasan Bilal, Rami Spor Kulübü alt yapısında futbola başladı. Daha sonra Galatasaray alt yapısına geçiş yapan Hasan Bilal, bir sezon sonra Kasımpaşa alt yapısında futbol kariyerini sürdürdü. Kasımpaşa ile profesyonel futbol kariyerine adım atan Hasan Bilal, daha sonra Keçiörengücü, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve Serik Belediyespor'da kiralık olarak forma giydi. Futbol kariyerinde 96 resmi maça çıkan Hasan Bilal, 15 gol atarken, 3 asist katkısında bulundu. 3 bin 722 dakikada sahada kalan Hasan Bilal, 2022-2023 futbol sezonunda Vanspor formasını terletecek.

EMRAH TACİR GERİ DÖNDÜ!

Geçtiğimiz günlerde Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Emrah Tacir'e gösterilen pozitif ayrımcılığa rağmen, futbolcu ahlakına ve davranışına yakışmayacak davranış ve tutumlardan dolayı sözleşmesinin feshedildiği açıklanmıştı. Önceki gün kulüp yönetiminden ve teknik heyetten özür dileyen Emrah Tacir, tekrar takıma geri döndü. Emrah Tacir yaptığı açıklamada, "Vanspor FK'nın profesyonel futbolcusu olarak bu süreçte profesyonel futbol ruhuna yakışmayacak tutum ve davranışlarımdan dolayı öncelikle; Vanspor FK Başkanı Sayın Feyat Kıyak'tan, Vanspor FK yönetim kurulu üyelerinden, Teknik Direktörümüz Hocam Zeki Yılmaz'dan ve ekibinden, Sportif Direktörümüz Ali Kurt'tan, Kulüp menajerimiz Osman Yıldırgan'dan, futbolcu arkadaşlarımdan, Vanspor taraftarlarından ve camiasından özür dilerim. Daha güçlü bir Vanspor için, bu şanlı formayı giymeyi ve forma için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Bölgegazetesi