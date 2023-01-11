Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

Vanspor, ikinci devre transfer çalışmaları kapsamında daha önce görüşme gerçekleştirdiği Onurcan Güler'i kadrosunu kattı. Daha önce Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, Amed Spor Kulübü'nden Tayyip Kanarya ve Tarsus İdman Yurdu'ndan kaleci Barış Türkmen'i kadrosuna katan Van temsilcisi, son olarak Uşakspor formayı giyen Onucan Güler ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kampla sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam ediyor.

Van temsilcisi bu kapsamda, Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya ve Tarsus İdman Yurdu'ndan kaleci Barış Türkmen'nin ardından Uşakspor forması giyen Onurcan Güler'e imzayı attırdı. Ligin ikinci devresi öncesi Batuhan Karadeniz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayıran, Furkan İnce'yi ise Edirnespor'a kiralayan Van temsilcisi, eksik mevkilerine transfer yapmak için birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Dış transferde Emre Oymak, Tayyip Kanarya, Barış Türkmen ve Onurcan Güler'i kadrosuna katan Vanspor, altyapı U19 takımından Servet Aslan ve Baran Durak'la da devre arası kampında profesyonel sözleşme imzaladı.

ONURCAN GÜLER KİMDİR?

1995 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen Onurcan Güler, futbola İzmirspor alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Akhisarspor U21, Menemen Belediyespor, Büyükşehir Belediyesi Bodrumspor, Muğlaspor, Anadolu Selçukluspor, Afyonspor, Zonguldak Kömürspor ve son olarak Uşakspor formalarını giydi. Kariyerinde 157 resmi maça çıkan ve on numara mevkiinde oynayan Onurcan Güler, 20 gol atıp, 3 asist katkısında bulundu. 9 bin 808 dakika sahada kalan Onurcan, bu sürede 18 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.

Van Bölge Gazetesi