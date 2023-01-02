Vanspor’a yeni transfer! İşte o isim...

Ligin ikinci devresine Antalya'da yaptığı kampla sıkı bir şekilde hazırlanan Vanspor, bir yandan da eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam ediyor. Van temsilcisi bu kapsamda, Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak'ı kadromuza kattı.

2022-2023 futbol sezonun ilk sezonunda Altınordu forması giyen Emre Oymak, 7 maça çıkarken, 1 asist yapmayı başardı. 2001 yılında Denizli'de dünyaya gelen Emre Oymak, merkez orta sahada görev yapıyor.

Futbol kariyerine Altınordu alt yapısında başlayan ve sırasıyla Altınordu U19 ve Altınordu ve Niğde Anadolu FK formaları giyen Emre Oymak, kariyerinde 35 resmi maça çıkarken, 2 gol kaybetti. Kariyerinde bin 997 dakika sahada kalan oymak, bu süre zarfında 5 tane sarı kart gördü. Kariyerinde 6 merkez orta saha, 3 orta sağ ve 1 önliberoda görev alan Oymak, PTT 1. Lig'de de Altınordu formasıyla 6 maça çıktı.

Vanspor'la resmi sözleşmeyi imzalayan Emre Oymak, Antalya'daki kampa dahil olarak takımla beraber çalışmaya başladı. Ligin ikinci devresi öncesi Batuhan Karadeniz, Yaser Hacımustafaoğlu ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayıran Van temsilcisi, eksik mevkilerine transfer yapmak için birçok futbolcu ile görüşmelerini sürdürüyor.

Vanspor, özellikle forvet hattını güçlendirmek adına bir çok önemli isimle temaslarını sürdürüyor. Birçok futbolcuyla önemli aşamaya kaydeden Van temsilcisi, önümüzdeki günlerde bu futbolculara Kırmızı- Siyahlı formayı giydirmek istiyor.

Van Bölge Gazetesi