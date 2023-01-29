Vanspor zorlu Trabzon deplasmanından bir puanla dönüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, deplasmanda 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzon Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı; Batuhan Gültek, Mustafa Tosun ve Metin Yalçın hakem üçlüsü yönetirken, Selim Özen ise dördüncü hakem olarak görev aldı.

Ev sahibi 1461 Trabzon FK sahaya; Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Muammer Denizhan Taşkan, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Enes Karakuş, Nafican Yardımcı, Kerem Baykuş, Arif Morkaya, Mert Özmen ve Abdulkadir Korkut ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Vanspor ise Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Barış Sağır, Emre Oymak, Sedat Komi, Emrah Tacir, Hasan Bilal ve Tayyip Kanarya ilk onbiri ile çıktı.

Saat 14:00'te başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı: 0-0

Maçta ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı.

Kırmızı siyahlı takım 40 puanla beşinci sıradaki yerini korudu. Van Bölge Gazetesi