Vanspor zorlu 1461 Trabzon virajında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22.Hafta mücadelesinde eden temsilcimiz Bitexen Vanspor FK, pazar günü deplasmanda 1461 Trabzon ile karşılaşacak.

VAN'DA SPOR 26.01.2023, 10:20
Vanspor zorlu 1461 Trabzon virajında

Mehmet Salih Giyci - WanHaber

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22.  Hafta mücadelesinde Ümit Bozkurt yönetimindeki Bitexen Vanspor FK, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. 8 maçtır yenilmeyen kırmızı siyahlı ekip pazar günü oynayacağı 1461 Trabzon maçını kazanması halinde 1. Lig yolunda önemli bir virajı geçmiş olacak. Son 8 maçta aldığı 7 galibiyet, 1 beraberlikle rakiplerine göz dağı veren Vanspor, 21 maçta topladığı 39 puanla 5. Sıradaki yerini korudu.

Son 5 maçta 5 galibiyet alan Bitexen Vanspor FK, Ümit Bozkurt yönetiminde çıktığı 14 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken bu mağlubiyetlerinin ikisini ligde birisini ise Ziraat Türkiye Kupası maçında üçüncü turda karşılaştığı Elaziz Belediyesi karşısında uzatmalarda yediği golle mağlup olmuştu. 

1461 Trabzon, 21. Hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. Sırada yer alırken son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. 1461 Trabzon FK ile Bitexen Vanspor FK için bu maç hem şampiyonluk yolunda hem de 1. Lig yolunda önemli bir maç olacak. Bu maçı kazanan takım önemli bir virajı geçerek üst sıralardaki iddiasını koruyacak.

İki takım arasında oynanan 3 maçın 2’sini 1461 Trabzon kazanırken 1 maç ise berabere bitti. 1461 Trabzon FK, karşısında galibiyeti bulunmayan Bitexen Vanspor FK, bu rekabette ilk galibiyetini almak istiyor.

STAT: Ortahisar Yavuz Selim Stadı
TARİH: 29.01.2023, 14:00

1461 Trabzon FK Muhtemel 11’i
Özkan Karabulut, Onur Deniz, Nafican Yardımcı, Mert Özmen, Abdulkadir Korkut, Denizhan Taşkan, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Enes Karakuş, Kerem Baykuş, Arif Morkaya

Bitexen Vanspor FK Muhtemel 11’i
Haydar Yılmaz, Furkan Saki, Miraç Acer, Uğur Gezer, Hasan Bilal, Barış Sağır, Erkul Küçük, Emrah Tacir, Ali Doğan, Emre Oymak, Tayyib Kanarya

Yorumlar (1)
SİYAH BEYAZ EĞLENCE 3 saat önce
YENERİZZZZZZZZ YETERKİ 5 OTOBÜS YOLCU GİDELİM ........
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