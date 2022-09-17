Vanspor, Zonguldak Kömürspor'u konuk ediyor

Ligin dördüncü haftasında Çarşamba günü deplasmanda karşılaştığı ve 1-0 öne geçtiği maçta Adıyaman Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Vanspor, yarın sahasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor'u mağlup etmek istiyor.

Ligde oynadığı 4 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Van temsilcisi, yarın sahasında oynayacağı zorlu maçı saha ve seyirci avantajını kullanarak kazanmak ve puanını 8'e yükseltmek istiyor. Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Van temsilcisi, zorlu maçı kazanarak, ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda, Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Vanspor, yarın oynayacağı zorlu maçı kazanmak istiyor.

Ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup eden ve hanesine 3 puan yazdıran Van temsilcisi, Fethiyespor maçında ise 90+2. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK karşısında 1-0 geriye düşen ve maçı 1-1 berabere tamamlayan Vanspor, Çarşamba günü ise oynadığı Adıyaman FK maçında ise, 1 puanla yetinmişti. Zorlu mücadele yarın saat 15.00'te Van Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Vanspor'un grubunda 12 puanla liderlik koltuğunda bulunan İskenderunspor, sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü konuk ederken, 8 puanla ikinci sırada yer alan Karacabey Belediyespor ise, sahasında Fethiyespor'u ağırlayacak. 8 puanlı bir diğer takım olan Serik Belediyespor, sahasında Kırklarelispor'u misafir ederken, bir diğer 8 puanlı takım olan Kocaelispor ise, Bucaspor 1928 ile sahasında kozlarını paylaşacak. Etimesgut Belediyespor, sahasında Pazarspor'u konuk ederken, Sarıyer ise, Kırşehir Futbol Spor Kulübü deplasmanına gidecek. 1461 Trabzon FK, Diyarbekirspor deplasmanına giderken, Ankara Demirspor ise, sahasında Uşakspor'u konuk edecek. Grubun son maçında ise, GMG Kastanomuspor, sahasında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.

VanBölgeGazetesi