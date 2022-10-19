Vanspor Ziraat Türkiye kupasına veda etti

Normal süresi 2-2 beraber tamamlanan maçta, ilk uzatma dakikasında da gol sesi çıkmadı. Elazığ temsilcisi ikinci uzatma devresinde İbrahim Kaya’nın ayağından bulduğu golle Vanspor’u 3-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi. Ligde son haftalarda oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamayan Vanspor, kupada da Elazığ temsilcisine boyun eğdi.

İbrahim Kaya, attığı 3 golle takımını üst tura taşırken, Vanspor’da kaleci Onur ise yaptığı hatalarla Elazığ temsilcisine turu adeta hediye etti. Vanspor, Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Onur Tekin, Miraç Acer, Bahtiyar Yılmaz, Furkan Saki, Erkul Küçük, Muhsin Yıldırım, Muhammed Ali Doğan, Yusuf Şengüler, Hasan Bilal, Furkan İnce ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiri ile çıktı. Konuk 23 Elazığ Futbol Kulübü ise sahaya; Ali Karataş, Seyid Ahmet Han, Harun Koç, İbrahim Kaya, Özcan Şahan, Ercan Şirin, Eren Çinkılıç, Emre Eser, Yusuf Aydin, Sezer Kahraman ve Furkan Yiğit onbiri ile çıktı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı, Burak Kaplan, Erol Ernek, Ozan Bekar ve Mehmet Semih Güçlü hakem dörtlüsü yönetiyor. Vanspor 4. dakikada Muhammed Ali Doğan'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Elazığ temsilcisi ise 3 dakika sonra İbrahim Kaya ile eşitliği yakaladı: 1-1 Maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Vanspor 61. dakikada Hasan Bilal'in ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.

Elazığ temsilcisi 88. dakikada İbrahim ile eşitliği yakaladı:2-2 Maçın 90 dakikalık normal süresi 2-2 beraberlikle tamamladı ve maç uzatma gitti. İlk 15 dakikalık uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı. Maçta ikinci uzatma devresi oynanıyor. Elazığ temsilcisi 118. dakikada yine İbrahim'in ayağından bulduğu golle maçta 3-2 öne geçti. Maçta başka gol ve önemli atak olmayınca Vanspor kupaya veda ederken, Elazığ temsilcisi ise dördüncü tura yükselen taraf oldu.

Van Bölge Gazetesi