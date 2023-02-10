Vanspor yönetimi, deprem bölgesinde yemek dağıtımı yapıyor

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve öğlenden sonra saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. Ülkede genelinde olduğu gibi Van'da da başlatılan yardım kampanyaları büyük ilgi görürken, Vanspor yönetimi de duruma sessiz kalmadı.

Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, Başkan Yardımcısı Gökhan Hanoğlu, Sportif Direktör Ali Kurt, Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan, Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun, takım otobüsüyle yola çıkarak, deprem bölgelerinde bir kısım yaşam malzemesi, gıda malzemesi ile birlikte 3 gün sürecek sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, Vanlılar deprem bölgesine yardım göndermek için seferberliğini sürdürüyor. Son zamanların en şiddetli ve en yıkıcı depremi yürekleri dağlarken, Vanlılar deprem bölgesine yardım göndermeye devam ediyor. 2011 yılında yaşadığı depremi unutamayan Vanlılar, bu kez depremden büyük hasar alan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfalılara yardım eli uzatıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, tüm ülkede adeta seferberlik ilan edildi. Deprem acılarını dindirmek için Vanlılar elinden geleni yapmaya devam ederken, Van'da toplanan ve TIR'lara yüklenen yardımlar bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Van'da kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra vatandaşlar da depremde zarar gören vatandaşlar için yardım seferberliğini sürdürüyor. Van merkez ve ilçelerde kurumlar aracılığıyla toplanan yardımlar ise tek tek bölgeye ulaştırılıyor. Bu kapsamda bölgeye giden Vanspor yönetimi, deprem bölgesinde 3 gün boyunca sıcak yemek dağıtımı yapıyor.

Van Bölge Gazetesi