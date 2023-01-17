Vanspor, yenilmezlik serisini sürdürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 2-0 mağlup ederek, galibiyet serisini sürdürdü. Van temsilcisi, Pazarspor karşısında aldığı galibiyetle 7 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.

VAN'DA SPOR 17.01.2023, 09:24
Vanspor, yenilmezlik serisini sürdürüyor

Ligin ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelen Vanspor, Furkan Saki ve Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle rakibini 2-0 mağlup etmişti. Van temsilcisi Pazarspor karşısında aldığı 3 puanla ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Ligde oynadığı son 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 19 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı Pazarspor karşısında da sürdüren Vanspor, liderle arasındaki puan farkını da 6'ya düşürdü.

İkinci devrede Fethiyespor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda girecek olan Vanspor, bu süreci en az kayıpla atlatmak istiyor. Ligde oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

GRUPTA LİDER DEĞİŞMEDİ

Vanspor'un grubunda ilk devreyi lider olarak tamamlayan Bucaspor 1928, konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak, 42 puan +23 averajla liderliğini sürdürdü. Lideri takibini sürdüren Kocaelispor ise, deplasmanda Kırklarelispor ile 0-0 berabere kalarak, 42 puan +18 averajla ikinci sıradaki yerinde kaldı.

Konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-1'le geçen 1461 Trabzon FK, 39 puan üçüncü sıraya yükselirken, deplasmanda Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalan İskenderunspor ise, 38 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Vanspor 36 puanla beşinci sırada yer alırken, evinde GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor ise, 34 puan +8 averajla altıncı sırada kendisine yer buldu.

Deplasmanda Fethiyespor'u 2-1'le geçen Zonguldak Kömürspor, 34 puan +2 averajla yedinci sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor ise, 33 puanla sekizinci sırada yer aldı.

Konuk olduğu Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup olan Ankara Demirspor, 31 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, evinde Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Kırklarelispor ise, 27 puanla onuncu sırada yer aldı.

Konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Sarıyer, 24 puanla on birinci sırada yer alırken, Fethiyespor ise, 22 puanla on ikinci sırada kendisine yer buldu.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 21 puan -4 averajla on üçüncü sırada kendisine yer bulurken, Etimesgut Belediyespor ise, 21 puan -8 averajla on dördüncü sırada yer aldı.

Adıyaman FK, 20 puan -5 averajla on beşinci sırada yer alırken, GMG Kastamonuspor ise, 20 puan -10 averajla on altıncı sırada yer aldı.

Balıkesirspor 17 puanla on yedinci sırada yer alırken, Uşakspor ise 16 puanla on sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Grupta son iki sırada 10 puanlı Diyarbekirspor, 9 puanlı Pazarspor yer alıyor.

Vanspor önümüzdeki Pazar günü sahasında Fethiyespor'u konuk edecek. Van Bölge Gazetesi

#vanspor #vanspor fk
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