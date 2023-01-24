Vanspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, hafta sonu sahasında karşılaştığı Fethiyespor'u 2-0 mağlup ederek, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Van temsilcisi, Fethiyespor karşısında aldığı galibiyetle 8 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirdi.

VAN'DA SPOR 24.01.2023, 11:44
Vanspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Ligin ikinci devresinin ikinci maçında sahasında Fethiyespor ile karşı karşıya gelen Vanspor, Hasan Bilal ve Şahan Akyüz'ün kendi kalesine attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Van temsilcisi Fethiyespor karşısında aldığı 3 puanla galibiyet serisini sürdürdü. Ligde oynadığı son 8 lig maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van temsilcisi bu periyotta 22 puan topladı. İlk devrenin son haftalarında ortaya koyduğu başarılı çıkışı ikinci devrede de sürdüren Vanspor, liderle arasındaki puan farkını da 6'ya düşürdü.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Vanspor oynadığı son 9 lig maçında Kocaelispor'a 4-2 mağlup olduktan sonra, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0 mağlup ederken, Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

GRUPTA LİDER DEĞİŞTİ

Vanspor'un grubunda ikinci devrede ikinci hafta maçlarının tamamlanmasıyla lider yine değişti. Konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden ve puanını 45'e çıkaran Kocaelispor, haftalar sonra liderlik koltuğunu tekrar eline geçirirken, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan ve 42 puanda kalan Bucaspor 1928 ise, ikinci sıraya geriledi.

Deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 42 puan +14 averajla üçüncü sırada yer alırken, evinde Pazarspor ile 0-0 berabere kalan İskenderunspor ise, 39 puan +12 averajla dördüncü sırada yer aldı. Vanspor, 39 puan +12 averajla beşinci sırada yer alırken, evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup eden Karacabey Belediyespor ise, 36 puanla altıncı sırada kendisine yer buldu.

Konuk ettiği Serik Beleidyespor'u 2-1'le geçen Ankara Demirspor, 34 puan +15 averajla yedinci sırada yer alırken, Zonguldak Kömürspor ise, 34 puan 0 averajla sekizinci sırada yer aldı. Serik Belediyespor 31 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Kırklarelispor ise 30 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Konuk olduğu GMG Kastamonuspor'a 4-1 mağlup olan Sarıyer, 24 puan -6 averajla on birinci sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 24 puan -7 averajla on ikinci sırada kendisine yer buldu. GMG Kastamonuspor, 23 puanla on üçüncü sırada yer alırken, Van'dan eli boş dönen Fethiyespor ise, 22 puanla on dördüncü sırada yer aldı.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 21 puan -7 averajla on beşinci sırada bulunurken, Adıyaman FK ise, 20 puanla on altıncı sırada yer aldı. Uşakspor, 16 puanla on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 14 puanla Balıkesirspor,  13 puanla Diyarbekirspor ve 10 puanlı Pazarspor bulunuyor. Vanspor, Pazar günü deplasmanda 1461 Trabzon FK'ya konuk olacak.

Van Bölge Gazetesi

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