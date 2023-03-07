Vanspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Pazar günü sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 1-0 mağlup ederek, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

VAN'DA SPOR 07.03.2023, 10:02
Vanspor, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Ligin ikinci devresine Pazarspor, Fethiyespor, Adıyaman FK galibiyetleriyle başlayan ve zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından 1 puan çıkaran Vanspor, ligin 25. Haftasında sahasında konuk ettiği Kırklarelispor'u 90+3. dakikada Miraç Acer'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Kırklarelispor maçı öncesi oynadığı son 10 lig maçında 8 galibiyet ve 2 beraberlik alan Van temsilcisi, bu periyotta 26 puan toplamıştı. Evinde ligin güçlü takımlarından Kırklarelispor'u 1-0 mağlup eden ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkarmayı başardı. Ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, puanını 46'ya çıkardı.

Bu periyotta fileleri 32 kez havalandıran Van temsilcisi, kalesinde ise 18 gol gördü. Oynadığı son 11 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0, Kırklarelispor'u ise 1-0 mağlup eden Vanspor, Sarıyer ile 1-1, 1461 Trabzon FK ile ise 0-0 berabere kaldı.

LİDER KOCAELİSPOR, FARKI AÇIYOR

Vanspor'un grubunda oynanan diğer maçlar neticesinde Kocaelispor evinde Uşakspor'u 3-0 yenerek 54 puanla liderliğini sürdürürken, Bucaspor deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalarak, 46 puanla ikinci sırada yer aldı. Depremden dolayı maçlarını İstanbul'da oynayan İskenderunspor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor'u 1-0 mağlup ederek, 46 puanla üçüncü sırada yer alırken, Vanspor ise aynı puanla dördüncü sırada yer aldı.

Evinde 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup eden Karacabey Belediyespor, 46 puanla beşinci sıraya yükselirken, evinde Balıkesirspor'u 3-1 mağlup eden ve puanını 43'e çıkaran Ankara Demirspor ise, +21 averajla altıncı sıraya yükseldi. Haftayı mağlubiyetle kapatan 1461 Trabzon FK, 43 puan +12 averajla yedinci sıraya gerilerken, Zonguldak Kömürspor ise, 37 puanla sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup olan Serik Belediyespor, 32 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Van'dan eli boş dönen Kırklarelispor ise, 30 puanla onuncu sırada yer aldı. Sarıyer 27 puan -8 averajla on birinci sıraya yükselirken, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Fethiyespor ise, 27 puan -10 averajla on ikinci sırada yer aldı.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü, 26 puanla on üçüncü sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise, 26 puan -8 averajla on dördüncü sırada yer aldı. Evinde Pazarspor'u 2-0'la geçen GMG Kastamonuspor, 26 puan -8 averajla on beşinci sırada yer alırken, ligden çekilen Adıyaman FK ise, 23 puanla on altıncı sırada bulunuyor. Uşakspor 20 puanla on yedinci sırada kendisine yer bulurken, ligden çekilen Diyarbekirspor ise 15 puan -18 averajla on sekizinci sırada yer aldı. Grupta son iki sırada ise 15 puanla Balıkesirspor ve 11 puanlı Pazarspor yer aldı.

Van Bölge Gazetesi

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