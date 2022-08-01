Vanspor yeni başkanını seçti! İşte yeni başkan

Van’ın tek profesyonel takımı olan Vanspor Futbol Kulübünde sezonun sona ermesi sonrası başkan Mehmet Avcı ve Akın Dinçer’in görev bırakması sonrası başlayan yeni kongre sürecine girmişti.

Bugün saat 14:30’da gerçekleşen kongrede aday olan İş İnsanı Feyat Kıyak Vanspor’un yeni başkanı oldu.

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek Vanspor FK’da sancılı kongre süreçleri yeniden tekerrür etti. Önceki Başkan Mehmet Avcı ve Asbaşkan Akın Dinçer’in ayrılık kararı sonrası 20 Temmuz 2022 tarihini olağan kongre tarihi olarak açıklayan Vanspor FK yönetim kurulu, 20 Temmuzda yapılan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığında kongre 1 Ağustos tarihine ertelenmişti. Van YYÜ Mühendislik fakültesinde yapılan olağan genel kurulu yeni başkanını seçmek için bir araya toplan delegeler Vanspor’da başkan belirsizliğine son vererek yeni başkanı seçti. Kongrede aday olan İş İnsanı Feyat Kıyak Vanspor FK’nın yeni başkanı seçildi.

Şehrivan Gazetesi