Vanspor yeni başkanını seçti! İşte yeni başkan

Vanspor Futbol Kulübü’nde 20 Temmuz’da gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında geçtiğimiz yıllarda yaşandığı gibi yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 1 Ağustos’a ertelenmişti. Bugün saat 14:30’da Van YYÜ Mühendislik fakültesinde yapılan olağan genel kurulu gerçekleşen kongrede aday olan Feyat Kıyak Vanspor’un yeni başkanı oldu.

VAN'DA SPOR 01.08.2022, 15:34 01.08.2022, 16:31
Vanspor yeni başkanını seçti! İşte yeni başkan

Van’ın tek profesyonel takımı olan Vanspor Futbol Kulübünde sezonun sona ermesi sonrası başkan Mehmet Avcı ve Akın Dinçer’in görev bırakması sonrası başlayan yeni kongre sürecine girmişti.

Bugün saat 14:30’da gerçekleşen kongrede aday olan İş İnsanı Feyat Kıyak Vanspor’un yeni başkanı oldu.

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek Vanspor FK’da sancılı kongre süreçleri yeniden tekerrür etti. Önceki Başkan Mehmet Avcı ve Asbaşkan Akın Dinçer’in ayrılık kararı sonrası 20 Temmuz 2022 tarihini olağan kongre tarihi olarak açıklayan Vanspor FK yönetim kurulu, 20 Temmuzda yapılan kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığında kongre 1 Ağustos tarihine ertelenmişti. Van YYÜ Mühendislik fakültesinde yapılan olağan genel kurulu yeni başkanını seçmek için bir araya toplan delegeler Vanspor’da başkan belirsizliğine son vererek yeni başkanı seçti. Kongrede aday olan İş İnsanı Feyat Kıyak Vanspor FK’nın yeni başkanı seçildi.

Şehrivan Gazetesi

Yorumlar (2)
Kemal Beygin 4 saat önce
Mühendislik Fakültesi ve Vanspor ne alaka?
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Umut furoğlu 3 saat önce
Yeni başkana ve yönetimde olan fatih sarp kardeşime başarılar dilerim...Allah yar ve yardımcınız olsun inşAllah
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