Vanspor uzatmalarda güldü

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor, Atatürk Şehir Stadyumu’nda Kırklarelispor ile karşılaştı. Maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. 5 dakikalık uzatma bölümünün son dakikasında Miraç Acer'in kafa golüyle Vanspor rakibini yenmeyi başardı.

Maçı; Onur Bingöl,Mehmet Kuru, Yahya Kemal Yurtbilir hakem üçlüsü yönetirken, dördüncü hakem olarak Süleyman Bahadır görev aldı.

Kırmızı Siyahlı ekip Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Onurcan Güler, Muhammed Ali Doğan, Sabiz Hakan Yılmaz, Hasan Bilal ve Utku Şen ilk onbiri ile çıktı.

Konuk Kırklarelispor ise sahaya; Mehmet Cinpir,Sinan Akgöl, Uğur Aygören, Necmican Cebeci, Canberk Ömer Özdemir, Taşkın Kartal, Semih Üstün, Şevki Çınar, Hüseyin Eray Karataş, Enes İslam İlkin ve Muzaffer Kahraman ilk onbiri ile çıktı.

Saat 14.00'te başlayan karşılaşmanın 38. dakikasında Kırklarelispor'da Uğur'un kırmızı kart görmesi sonucu rakip takım 10 kişi kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

61. Dakikada Uğur Adem kırmızı kart gördü ve Vanspor takımı da 10 kişi kaldı.

Maçın 90 dakikalık normal süresi 0-0 sina erdi.

Son uzatma dakikasında Miraç Acer, attığı kafa golüyle Vanspor takımına galibiyeti kazandırdı: 1-0 Van Bölge Gazetesi