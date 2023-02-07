Vanspor, Utku Şen'i kadrosuna kattı

Vanspor, ikinci devre transfer çalışmaları kapsamında daha önce görüşme gerçekleştirdiği 1461 Trabzon FK forması giyen eski futbolcusu Utku Şen'i yeniden kadrosuna kattığını duyurdu

Daha önce Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, Amed Spor Kulübü'nden Tayyip Kanarya, Tarsus İdman Yurdu'ndan kaleci Barış Türkmen, Uşakspor'dan Onucan Güler, Sarıyer'den Nuri Terliksiz'i, Diyarbekirspor'dan Şerif Doğan'ı, Akhisar Belediyespor'dan Serkan Sefil'i kadrosuna katan Vanspor, son olarak 1461 Trabzon FK forması giyen, eski futbolcusu forvet Utku Şen'i de kadrosuna katmayı başardı. Ligin ikinci devresine Pazarspor, Fethiyespor, Adıyaman FK galibiyetiyle başlayan, zorlu 1461 Trabzon FK deplasmanından 1 puan çıkaran Vanspor, bir yandan da eksik bölgelerine takviyeler yapmaya devam ediyor.

Van temsilcisi bu kapsamda, Altınordu forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, Amed Spor Kulübü'nde top koşturan santrafor oyuncusu Tayyib Kanarya, Tarsus İdman Yurdu'ndan kaleci Barış Türkmen, Uşakspor forması giyen Onurcan Güler, Sarıyer forması giyen Nuri Terliksiz, Diyarbekirspor'dan Şerif Doğan, Akhisar Belediyespor forması giyen, forvet-kanat oyuncusu Serkan Sefil'in ardından 1461 Trabzon FK'dan Utku Şen'e de imzayı attırdı.

Ligin ikinci devresi öncesi Batuhan Karadeniz, Yaser Hacımustafaoğlu, Onur Tekin, Alihan Kubalas ve Muhsin Yıldırım ile yollarını ayıran, Furkan İnce'yi ise Edirnespor'a kiralayan Van temsilcisi, eksik mevkilerine transfer yapmaya devam ediyor. Dış transferde Emre Oymak, Tayyip Kanarya, Barış Türkmen, Onurcan Güler, Nuri Terliksiz ve Şerif Doğan, Serkan Sefil ve Utku Şen'i kadrosuna katan Vanspor, altyapı U19 takımından Servet Aslan ve Baran Durak'la da devre arası kampında profesyonel sözleşme imzaladı.

UTKU ŞEN KİMDİR?

1998 yılında Almanya'nın Flensburg kentinde dünyaya gelen Utku Şen, futbola Holst. Kiel U17 takımında başladı. Hannover 96 U17, Kiel, Osnabrück, LSK Hasna formaları giydikten sonra Türkiye'nin yolunu tuttu. 2019 yılında Adanaspor'a transfer olan ve burada bir sezon forma giyen Utku, daha sonra Vanspor'a transfer oldu. 1 yıl Vanspor'da kiralık olarak forma giyen Utku tekrar Adanaspor'a geri döndü. Bir sonraki sezon Diyarbekirspor forması giyen Utku, 2022-2023 futbol sezonun ilk devresinde ise 1461 Trabzon FK'da forma giydi. Futbol kariyerinde 226 resmi maça çıkan Utku Şen, 66 gol atıp, 13 asist katkısında bulundu. Oynadığı maçlarda 31 kez sarı kart gören Şen, 1 kez ise kırmızı kart gördü. Utku Şen, bu periyotta 13 bin 129 dakika sahada kalmayı başardı.

Van Bölge Gazetesi