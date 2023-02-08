Vanspor'un, Zonguldak maçı ertelendi

Vanspor, bugün deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecekti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde büyük yıkıma neden olan deprem nedeniyle, Vanspor'un maçıyla birlikte bütün maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Ligin ikinci devresine Pazarspor ve Fethiyespor galibiyetleriyle başlayan Vanspor, ligin 22. Haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 23. Haftasında sahasında Adıyaman FK'yı, 88. dakikada Umut Sözen'in ayağından bulduğu golle mağlup eden Van temsilcisi, istikrarlı gidişatını sürdürmüştü. Ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraber alan Van temsilcisi, bu periyotta 26 puan topladı.

Evinde küme düşmeme mücadelesi veren Adıyaman FK'yı da 1-0'la geçen ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmayı başardı. Ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, puanını 43'a çıkarırken, bu periyotta fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Oynadığı son 10 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Vanspor, Sarıyer ile 1-1, 1461 Trabzon FK ile ise 0-0 berabere kaldı.

"TÜM MÜSABAKALAR İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen deprem sonucu can kayıplarımızın, yaralıların olması ve devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle; 6 Şubat Pazartesi Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor, Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor - Bodrumspor A.Ş. karşılaşmaları ile TFF 2. Lig'de 8 Şubat Çarşamba günü oynanması planlanan tüm müsabakalar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi