Vanspor'un yeni yönetim listesi basına sızdı!

Gazete Aktüel'de yer alan habere göre son günlerde kongre tartışmalarıyla gündemde olan Van Spor’un yeni yönetimine ilişkin sürpriz bir liste ortaya çıktı. 19 Kişilik listede en dikkat çeken isimlerden biri ise Habertürk yazarı Çetiner Çetin oldu.

Uzun süredir 4. genel kurul için yeterli delege sayısına ulaşamayan ve başkan adayı bulamayan Van Spor’un yeni yönetim listesi ortaya çıktı. Gazete Aktüel’in ulaştığı listede sürpriz isimler var. Van Spor Futbol Kulübü’nün 23 Ağustos’ta yapılacak olan genel kurul öncesi ortaya çıkan 19 kişilik yeni yönetim listesinde, Hakkari Yüksekovalı Habertürk yazarı Çetiner Çetin de yer almakta.

Van Spor Futbol Kulübü’nün 25 Temmuz günü yapılması kararlaştırılan olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli sayıda delegenin toplanamaması ve istifa eden mevcut Başkan Servet Yenitürk’ün yerine yeni başkan adayı çıkmaması nedeniyle yapılamamıştı.

1 Ağustos tarihine ertelenen genel kurulda zaman kazanmak için geçici bir yönetim oluşturularak, kulübün feshedilmesi ihtimalinin geçici de olsa önüne geçilmiş olundu.

Van Spor Futbol Kulübü’nün yeni başkanının ve yeni yönetiminin kimlerden oluşacağı merak konusu olurken, genel kurul öncesi belirlenmiş olduğu iddia edilen sürpriz bir liste ortalıkta dolaşmaya başladı. Listenin genel kuruldan önce belirlenmiş olması ‘neden kulübün feshedilme aşamasına kadar beklendiği’ sorusunu akıllara getiriyor.

Çarpıcı isimlerin bulunduğu listede, Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin’in de yer almakta.

Çetin’in dışında belirlenen 19 kişilik listede; Vanlı iş insanları da yer alıyor. Belirlenmiş olduğu iddia edilen liste şöyle;

Çetiner Çetin

Servet Yenitürk

Seyithan İzsiz

Mehmet Yağar

Adnan Bayram

Oktay Ukay

Bülent Çelik

Osman Çelik

Osman Halitoğlu

Müjdat Çelik

Osman Yıldırım

Mehmet Cankurtaran

Serdar Kartal

Veysel Ürün

Ömer İnanç

Yavuz Kuşan

Türkmen Kaya

Ferhat Kıyat