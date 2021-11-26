Vanspor'un yeni teknik direktörü Karatekin’den ilk açıklamalar

Vanspor teknik direktörü Turgay Karatekin, önemli açıklamalarda bulundu. Karatekin, bundan sonraki süreçte Vanspor'u iyi yerlere getirmenin çabası içerisinde olacaklarını belirterek, takımı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

VAN'DA SPOR 26.11.2021, 09:03 26.11.2021, 09:28
Vanspor'un yeni teknik direktörü Karatekin’den ilk açıklamalar

Coşkulu, istekli bir Vanspor yaratmayı, kazanma arzusu içerisinde oynayan, haddini bilerek, oyun disiplininden kopmadan bir takım görüntüsü içerisinde olmayı düşündüklerini belirten Vanspor Teknik Direktörü Turgay Karatekin, iyi bir ekip kurduklarını söyledi.

Takımda önemli eksiklerin olduğunu belirten Karatekin, devre arasına en az kayıpla girmek istediklerini ifade etti.

"VANSPOR'U İYİ YERLERE GETİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Vanlı bir ekip oluşturduklarını ifade eden Karatekin, "Öncelikle Vanspor yönetim kurulunun bana getirmiş olduğu tekliften dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Göreve gelirken, Vanlı bir ekip oluşturduk. Çünkü bu takımı yakından tanıyan, takip eden, içinde olan Vanlı bir ekip oluşturduk. Tüm hocalarımızın belgeleri var. Bu işte liyakat sahibi olan insanlar. Görevi devraldık. Bizim için zorlu bir süreç başlıyor. Elimizden geldiğince Van'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta 3 maç üst üste oynayacağız. Hem lig maçları hem de kupa maçları oynayacağız. Burada zaten fiziksel anlamda takıma bir şey veremeyeceğiz. Mental olarak oyuncularımızı iyi hazırlayıp, haddimizi bilerek, oyuncu yapımıza göre hareket edip, puan veya puanlar almanın hesabı içerisinde olacağız. Çünkü bu süreç içerisinde maalesef çalışma ortamımız yok. Ondan sonraki haftalarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabi ilk devrenin sonlarına yaklaştık. Çocuklar tabi bu ağır mağlubiyetlerden sonra biraz kopmuşlar. Takım içerisindeki bazı sıkıntılar kendilerini etkilemiş. Futbolcularımızı tekrar sahaya döndürmek için çalışmalar yapacağız. Coşkulu, istekli bir Vanspor yaratmayı, kazanma arzusu içerisinde oynayan, haddini bilerek, oyun disiplininden kopmadan bir takım görüntüsü içerisinde olmayı düşünüyoruz. Devre arasına en az kayıpla girmek istiyoruz. Devre arasında da eksik olan bölgelerimize gerekli transferleri yaparak, inşallah Vanspor'u iyi yerlere getirmenin çabası içerisinde olacağız" dedi.

"FORMAYI HAK EDEN FUTBOLCUYA VERECEĞİZ"

Birçok mevkide eksikliklerin söz konusu olduğunu belirten Karatekin, "Bir çok futbolcu hazırlık dönemini geçirmeden takıma dahil olmuş. Bu süreçte de çocukların özverisi ve mücadelesiyle belli puanlar alınmış. Tabi bir takım için istikrar önemlidir. Bu takımın tempo yakalaması lazım, bir oyun anlayışının olması gerekiyor. Alternatif veya hamle oyuncularının olması lazım, takım içerisinde önemli tespitlerimiz var. Bunları en asgariye indirip, Van'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen oyuncuları, performansları iyi olan oyuncuları sahaya sürerek lige devam edeceğiz. Bu saatten sonra ne özel antrenman, ne takım antrenmanı yapma zamanımız yok. Çünkü 3-4 gün arayla maçlara çıkacağız. İlk devrenin de sonuna geldiğimiz için çok fazla çalışma şansımız olmayacak. Zorlu maçlar var. Zorlu rakiplere karşı bir direnç, bir değişiklik, Vanspor'a katkı sunacaktır. En azından izleyenlerin zevk aldığı, coşkulu bir takım yaratacağız. Yardımcı antrenör arkadaşlarımla bunu hedefliyoruz. Bütün futbolcularımızla tek tek görüşeceğiz. Onları mental anlamda hazır hale getireceğiz. Vanspor'a en iyi şekilde hizmet eden kim olursa, formayı ona verip, o şekilde müsabakalarımıza çıkacağız" diye konuştu.

"SOMA MAÇI ÖNEMLİ BİR MAÇ OLACAK"

Yarın deplasmanda oynayacakları Somaspor maçına da değinen Karatekin, "Zeki hocamız, Cumartesi günü oynayacağımız Soma maçıyla ilgili gerekli bilgileri sundu. Maçlarını izledik. Somaspor'un bazı oyuncularını biliyoruz. Gelir gelmez, scout ekibini oluşturup, maç izleme analizleri yapacağız. Rakiplerimizin maçlarını futbolcularımıza izleteceğiz. En azından maçtan önce onlar hakkında bir bilgiye de sahip olmak istiyoruz. Yönetim kurulumuzda bu konuda bize ciddi destek verdi. Bundan sonraki transferlerde hata yapmamak için scout ekibini oluşturduk. Bu ekimiz, hem rakiplerin maçlarını izleyecek, hem de iyi futbolcuları takip edecekler. Bundan sonraki süreçte paramızı çarçur etmeden doğru işlere imza atmak istiyoruz. Soma maçı önemli bir maç olacak. Takımdaki moral bozukluğunu bertaraf ederek, Soma maçını kazanıp, iyi başlamak istiyoruz. İnşallah bizim lehimize olur. Gelir gelmez futbolcu kardeşlerimizle görüştük. Onlarda da bir kıpırdanma olduğunu gördük. Karakter yapısı iyi olan oyuncularımız var. Sezon başından beri çalışamamaları ve içlerinde bazı sıkıntıların olması çocukları biraz yıpratmış. Onları gidermek için elimizden gelenleri yapıp, Soma maçına en iyi şekilde hazırlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARATEKİN, TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEDİ

Son olarak taraftarlara de destek çağrısında bulunan Karatekin, "Taraftar her zaman bizim olmazsa olmazımızdır. Taraftarımız ilk kez belki Vanlı bir ekibin bir arada, bir profesyonel takımın başında olmasını görecek. Taraftarımızdan bizlere destek olmasını, yardımcı olmalarını istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Çünkü zor bir süreçte göreve geldik. Bu süreç içerisinde takımı çok fazla bilmiyoruz. Takımın içerisindeki problemleri çözmeye gayret ediyoruz. Bu açıdan biraz zamana ihtiyacımız var. Biraz çalışma ortamımız olsaydı, takımı 2-3 hafta içerisinde belli bir kıvama getirebilirdik. Erkan hocanın bilgileriyle, takım kaptanlarımızın desteğiyle, istişare ederek, belli bir oyun anlayışı olan, daha önce oynanan oyun planını da bir anda çalışmadan da farklı bir boyuta götüremezsiniz. Eski sisteme yakın bir oyun anlayışı ile girmek istiyoruz. Hata yapmamak istiyoruz. Oyun planını değiştirirsek, dezavantajları da olur. Bu açıdan haddimizi bilerek, nasıl puanlar almışız, hangi takımlara karşı nasıl oynamışız onları analiz edeceğiz ve ona göre bir planlama yapacağız. Soma'ya karşı bu taktik ve anlayışla çıkacağız" dedi.VanBölgeGazetesi

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