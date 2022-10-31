Vanspor'un yeni isim sponsoru Bitexen oldu

Vanspor Futbol Kulübü'nün yeni isim sponsoru belli oldu. Takımın zor günlerinde isim sponsoru olarak maddi kaynak sağlayan Silahtaroğlu Grubu, Vanspor'a destek için sözleşmesi bulunduğu halde isim hakkından feragat etti. İsim sponsorluğu konusunda çalışma başlatan Vanspor Futbol Kulübü, Başkan Feyat Kıyak'ın girişimleri sonrası Bitcoin ve Altcoin alım satım platformu Bitexen ile anlaşmaya vardı. Önceki dönemlerde de Vanspor'a maddi anlamda destek sağlayan Bitexen, Vanspor'un bu sezondaki isim sponsoru oldu.