Vanspor'un Türkiye Kupasındaki rakibi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen’in açılış konuşmasını yaptığı kura çekimi; 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

68 takım mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası’na 3. Tur’unda Vanspor’un rakibi 3. Lig takımlarından Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü oldu. Kuraya Vanspor Kulübü adına Şahin Özant katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Havadis