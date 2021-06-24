Vanspor'un sorunu Bakan Kasapoğlu’na iletildi

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk’ün de aralarında bulunduğu Van heyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek, olimpiyat ve turnuvalarda önemli başarılara imza atan Van’a yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu ile yapılan görüşmede, yine yatırımlar ve Vanspor’la ilgili talepler iletildi. Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk’ün de aralarında bulunduğu heyet, Van’da spor anlamında yapılan yatırımlardan dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Yapılan görüşme sonrası Vanspor Kulüp Başkanı Servet Yenitürk nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Van Bölge Gazetesi