Vanspor'un sezon karnesi…

Sezon başında kümede kalmaya kurulan ve devre arasında yapılan takviyelerle üst sıraları zorlamayı başaran Vanspor, averaj farkıyla play-off'a gidemedi. Sezon içerisinde zaman zaman sancılı süreçler yaşayan Van temsilcisi, tüm olumsuzluklara rağmen, sezonu iyi noktada tamamladı. Play-off'u averaj farkıyla Bayburt Özel İdarespor'a kaptıran Van temsilcisi, oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, attığı 55 gole karşılık kalesinde ise 46 gol gördü.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Kırmızı- Siyahlılar bu periyotta sahasında oynadığı 19 maçta, 11 galibiyet alırken, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Sahasında rakip fileleri 29 kez havalandıran Vanspor, kalesinde ise 20 gol gördü. Van temsilcisi sahasında 37 puan toplamayı başardı.

DIŞ SAHA PERFORMANSI

Vanspor, dış sahada oynadığı 19 maçta ise 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken, attığı 26 gole karşılık, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü. Kırmızı Siyahlılar dış sahada ise 29 puan topladı.

HAMZA'DAN 16 GOL KATKISI

Sezon boyunca attığı gollerle Vanspor'a önemli puanlar kazandıran Hamza Küçükköylü, sezon boyunca oynadığı maçlarda 16 gol atarken, onu 9 golle Mehmet Özdıraz, 6 golle Emrah Tacir, 4 golle Furkan Polat, 3 golle Kubilay Akyüz ve Oktay Aydin, 2 golle Fatih Somuncu ve Sedat Komi takip ederken, Barış Sağır, İsa Nalbant, Miraç Acer, Ogün Özçiçek, Oktay Gürdal ve Uğur Can'da 1'er golle skora katkı sundular.

SAKARYASPOR 1. LİG'E ÇIKTI

Vanspor'un grubunda Sakaryaspor topladığı 84 puanla TFF 1. Lig'e yükselen takım olurken, 1461 Trabzon FK 74 puanla, Bodrumspor 72 puanla, Sivas Belediyespor 69, Bayburt Özel İdarespor ise topladığı 66 puan +15 averajla play-off oynamaya hak kazanan takımlar oldu.

4 TAKIM LİGE VEDA ETTİ

Öte yandan Kırmızı- Siyahlıların grubunda mücadele eden Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Niğde Anadolu FK ve Kahramanmaraşspor ise lige veda eden takımlar oldu.

Van Bölge Gazetesi