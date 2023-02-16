Vanspor'un maçları Mart'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig takımları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda takımların son durumları masaya yatırılırken, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerden dolayı 2. Lig'de maçların 3-4 Mart tarihlerinde oynanması planlandı.

TFF'de yapılan toplantıda 4 Mart tarihlerinde tekrara başlayacak olan liglerin, 20 Mayıs'ta tamamlanması hedeflenirken, Play-Off müsabakalarının ise 12 Haziran'da oynanması hedefleniyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilde büyük yıkıma neden olan depremler nedeniyle, tüm liglerde maçlar Mart ayında oynanacak.

Ligin ikinci devresine Pazarspor ve Fethiyespor galibiyetleriyle başlayan Vanspor, ligin 22. Haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligin 23. Haftasında sahasında Adıyaman FK'yı, 88. dakikada Umut Sözen'in ayağından bulduğu golle mağlup eden Van temsilcisi, istikrarlı gidişatını sürdürmüştü. Ligde oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraber alan Van temsilcisi, bu periyotta 26 puan topladı. Evinde küme düşmeme mücadelesi veren Adıyaman FK'yı da 1-0'la geçen ve hanesine önemli 3 puan daha yazdıran Van temsilcisi, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmayı başardı.

Ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, puanını 43'a çıkarırken, bu periyotta fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Oynadığı son 10 lig maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0, Pazarspor'u 2-0, Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup eden Vanspor, Sarıyer ile 1-1, 1461 Trabzon FK ile ise 0-0 berabere kaldı. TFF'nin aldığı karar sonrası Vanspor, 3-4 Mart tarihleri arasında ilk maçını oynayacak.

Van Bölge Gazetesi