Vanspor'un maçı canlı yayınlanacak

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, Pazar günü deplasmanda saat 13.00'te ligin güçlü takımlarından Sivas Belediyespor ile karşılaşacak. Söz konusu maç TRT Kurdi'den çift dil seçeneğiyle canlı olarak izlenebilecek.

Cumartesi günkü maça Van'dan da taraftarların gitmesi beklenirken, TRT Kurdi'nin uzun bir süreden sonra Vanspor'un maçını canlı olarak vermesi ise taraftarları sevindirdi. Vanspor'un Pazar günü saat 13.00'te deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma TRT Kurdi ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı- Siyahlı ekip başarı teknik direktör Erhan Altın yönetimine çıkacağı maçı kazanmak istiyor.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine ve çeken ve play-off potasındaki yerini alan Vanspor, Pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile mücadele edecek. Zorlu geçmesi düşünülen maçı iki taraf da kazanmak istiyor. Sivas Belediyespor ile Vanspor arasındaki mücadelenin TRT Kurdi ekranlarından iki dilli seçenek halinde canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

İkinci devreye iyi bir giriş yapan ve üst üste kazandığı maçlar sonucu, üst sıralardaki yerini alan Van temsilcisi, hafta sonu deplasmanda kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor. TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınlanacak olan maçı, bazı taraftarların deplasmanda izleyeceği belirtiliyor.

Bölgegazetesi