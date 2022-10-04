Vanspor'un kupadaki rakibi bugün belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanırken, 3. eleme turunda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'na dâhil olan Vanspor'un rakibi, bugün çekilecek olan kura sonucu belli olacak. Adana Demirspor, Adanaspor, Altaş Denizlispor, Altay, Altınordu, Anagold 24Erzincanspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Atakaş Hatayspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Boluspor, Bucaspor 1928, Çaykur Rizespor, Çorum FK, Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Manisa Futbol Kulübü, Menemen Futbol Kulübü, Serik Belediyespor, Vanspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Uşakspor, Kırklarelispor, Yeni Malatyaspor, Samsurspor ve Yukatel Kayserispor kuraya seri başı takımlar olarak katılacak.

52 Orduspor FK, 68 Aksaray Belediyespor, Adıyaman Futbol Kulübü, Iğdır Futbol Kulübü, Amasyaspor Futbol Kulübü, Eynesil Belediyespor, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, Artvin Hopaspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Batman Petrolspor, Ağrı 1970 Spor, Belediye Kütühyaspor, Düzcespor, Sapanca Gençlikspor, Boyabat 1968 Spor, Bulvarspor, Bursa Yıldırım Spor, Diyarbekirspor, Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Elazığ Karakoçan FK, Esenler Erokspor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, Gümüşhane Sportif Faaliyetler, İskenderunspor, Karaman Futbol Kulübü, Karbel Karaköprü Belediyespor, Muş 1984 Muşspor, Niğde Anadolu FK, Orduspor 1967 A.Ş., Pazarspor, Sarıyer, Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. ve Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ise kuraya seri başı olmayan takımlar olarak katılacak. Vanspor'un rakibi, seri başı olmayan takımlardan biri olacak.

Van Bölge Gazetesi