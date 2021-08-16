Vanspor'un kongresi yine ertelendi

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Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO) gerçekleşen kongre, adaylar belirlenemediği için beşinci kez ertelendi. Daha önce 4 kez gidilen ancak çoğunluğun sağlanamaması veya aday olmaması nedeniyle ertelenen kongre, aday çıkmaması nedeniyle ertelendi.

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