Vanspor'un kongresi yine ertelendi
TFF 2. Lig’de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü’nün Olağanüstü Kongresi, 5’inci kez ertelendi.
WanHaber.com - ÖZEL
TURGUT LENK'E ÜYE ŞOKU!
Geçtiğimiz günlerde Şabettin Özarslaner Spor Tesisleri'ne giderek kendisinin ve yönetiminin Vanspor'a üye kaydının yapılmasını talep eden Turgut Lenk, olağanüstü kongrede Vanspor Futbol Kulübü'ne talip olduğunu açıkladı. Turgut Lenk'in divana sunduğu yönetim listesindeki isimlerin kulübe üye kaydının yapılmamasından dolayı adaylık başvurusu reddedildi. Kongrede üye şoku yaşayan Turgut Lenk, üye kayıtlarının kastı olarak yapılmadığını söyledi.
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