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Vanspor'un kongresi yine ertelendi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü’nün Olağanüstü Kongresi, 5’inci kez ertelendi.

VAN'DA SPOR 16.08.2021, 22:24 16.08.2021, 22:45
Vanspor'un kongresi yine ertelendi

WanHaber.com - ÖZEL

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (Van TSO) gerçekleşen kongre, adaylar belirlenemediği için beşinci kez ertelendi. Daha önce 4 kez gidilen ancak çoğunluğun sağlanamaması veya aday olmaması nedeniyle ertelenen kongre, aday çıkmaması nedeniyle ertelendi.

TURGUT LENK'E ÜYE ŞOKU!

Geçtiğimiz günlerde Şabettin Özarslaner Spor Tesisleri'ne giderek kendisinin ve yönetiminin Vanspor'a üye kaydının yapılmasını talep eden Turgut Lenk, olağanüstü kongrede Vanspor Futbol Kulübü'ne talip olduğunu açıkladı. Turgut Lenk'in divana sunduğu yönetim listesindeki isimlerin kulübe üye kaydının yapılmamasından dolayı adaylık başvurusu reddedildi. Kongrede üye şoku yaşayan Turgut Lenk, üye kayıtlarının kastı olarak yapılmadığını söyledi.

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