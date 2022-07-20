Vanspor'un kongresi ertelendi

2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Vanspor’un, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki olağan kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Söz konusu kongre için gelen taraftarlar, kongrenin gerçekleştirilememesinden dolayı salondan üzgün ayrıldı. 2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig'de mücadele etmeye devam edecek olan Vanspor'da bugün yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

2021-2022 futbol sezonunda ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan ve averaj farkıyla play-off'a gidemeyen Vanspor'da yeni sezonda başkanının kim olacağı merak ediliyor. Yeni sezon öncesi iddialı takımların yer aldığı 2. Lig'de tüm gözler Vanspor’a çevrildi. Bugün yapılması planlanan fakat yeterli çoğunluk sağlanamayan Olağanüstü Genel Kurul, 01 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi. Vanspor'un ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı bu kez çoğunluk aranmaksızın 01 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Vanspor, 1. Lig'in kapısından döndü.

Kısıtlı bir kadro ile sezona başlamasına rağmen, beklentinin üzerinde bir performans ortaya koyan Vanspor, ligi 66 puanla tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezon oynadığı 38 lig maçında 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Vanspor, rakip fileleri 55 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü. 2022-2023 futbol sezonunda Vanspor'un grubunda, 1461 Trabzon FK, Adıyaman FK, Ankara Demirspor, Balıkesirspor, Bucaspor 1928, Zonguldak Kömürspor, Diyarbekirspor A.Ş, Etimesgut Belediyespor, Fethiyespor, GMG Kastamonuspor, İskenderunspor A.Ş, Karacabey Belediyespor, Kırşehir Belediyespor, Kocaelispor, Pazarspor, Sarıyer, Serik Belediyespor, Uşakspor A.Ş ve Kırklarelispor takımları yer alıyor.

TFF 2. Lig 28 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak ve ilk yarı 18 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta başlarken, normal sezon 29 Nisan 2023'te tamamlanacak. Ardından play-off müsabakaları oynanacak. TFF 3. Lig 4 Eylül Pazar günü başlarken, ilk yarı maçları 18 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci yarı ise 15 Ocak'ta start alacak ve normal sezon 29 Nisan'da bitecek. Ardından Play-Off müsabakaları yapılacak. TFF 2. Lig'de 4, 8, 24, 29 ve 33. hafta müsabakaları, TFF 3. Lig'de ise 13 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Öte yandan Vanspor, 28 Ağustos’ta ligin ilk maçında evinde Pazarspor ile karşı karşıya gelecek.

Bölgegazetesi