Vanspor'un hedefi galibiyet

TFF 2. Lig 3. hafta müsabakaları Cumartesi günü oynanacak. Saat 15:30’da evinde 1461 Trabzonspor’u konuk edecek olan Kırmızı Siyahlı temsilcimizde hazırlıklar tamamlandı. Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı; Ali Yılmaz, Ferhat Çalar, Nezihi Aytar ve Alkan Parsak hakem dörtlüsü yönetecek.

Maç öncesi gazetemize konuşan Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz, “Ligin ikinci haftasında deplasmanda kazanmamız gereken Fethiyespor maçını kaybettik. Bu maç geride kaldı. Cumartesi günü saha ve seyircimiz karşısında iyi bir takıma karşı oynayacağız. Saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bizim sahada ne yapacağımız rakibin ne yapacağından daha önemli. Bizim galibiyete daha fazla ihtiyacımız var. Bizler maçın zorluk derecesini çok iyi biliyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız iyi mücadele edip bu zorlu müsabakadan üç puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.

Vanspor ligde oynadığı iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, 1461 Trabzonspor 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL ONBİRLER

Vanspor Zeki Yılmaz teknik sorumluluğunda sahaya; Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Furkan Saki, Uğur Adem Gezer, Erkul Küçük, Barış Sağır, Muhsin Yıldırım, Muhammet Ali Doğan, Yusuf Şengüller, Batuhan Karadeniz ve Yaser Hacımustafaoğlu onbiriyle çıkması bekleniyor.

1461 Trabzonspor ise Mehmet Ak teknik sorumluluğunda sahaya; Özkan Karabulut, Mustafa Berkan Aydeniz, Onur Akdeniz, Muammer Denizhan Taşkan, Tunahan Ergül, Özkan Yıldırım, Berkay Sefa Kara, Nafican Yardımcı, Ahmet Abdullah Çakmak, Mert Özmen ve Fuat Bavuk onbiriyle çıkması bekleniyor.

GRUPTAKİ OYNANACAK DİĞER MAÇLAR

Grupta oynanacak diğer karşılaşmalarda lider İskenderunspor sahasında Fethiyespor’u konuk ederken, ikinci sırada bulunan Kocaelispor, Serik Belediyespor ile karşılaşacak.

Ankara Demirspor evinde Sarıyerspor’u konuk ederken, Kırklarelispor deplasmanda Kırşehir Belediyespor’a konuk olacak.

Kastamonuspor sahasında Bucaspor’u ağırlarken, Adıyamanspor deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak.

Etimesgut Belediyespor, Uşakspor ile, Karacabey Belediyespor, Balıkesirspor’u, Diyarbekirspor da Pazarspor’u konuk edecek.

Karşılaşmalar Cumartesi günü oynanacak.

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