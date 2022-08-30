Vanspor'un grup lideri Zonguldak Kömürspor
Vanspor'un grubunda oynanan tüm maçların ardından evinde Fethiyespor'u 4-2 mağlup eden Zonguldak Kömürspor averaj farkı ile liderlik koltuğuna otururken, evinde Kırklarelispor'u 2-1 yenen Kocaelispor ikinci, deplasmanda Kastamonuspor'u 2-1 ile geçen Serik Belediyespor ise üçüncü sırada yer aldı. Evinde Pazarspor'u tek golle geçen temsilcimiz Vanspor ise yedinci sırada bulunuyor.
2022-2023 futbol sezonu 2. Lig Kırmızı Grupta Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla birlikte ilk hafta geride kaldı. Temsilcimiz Vanspor, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.
Pazarspor'a karşı üstün bir futbol ortaya koyan ve birçok net ataktan faydalanamayan Van temsilcisi, aradığı golü 90+3. dakikada Yaser'in ayağından buldu. Karşılaşmada Pazarspor'da Güvenç'in 76. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından rakip kalede ataklarını sıklaştıran Vanspor, 2 dakika sonra Batuhan Karadeniz ile net bir ataktan faydalanamadı. Van temsilcisi, 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.
LİDER ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
Zonguldak Kömürspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 4-2 mağlup ederek, averaj farkıyla liderlik koltuğuna otururken, Kocaelispor ise sahasında Kırklarelispor'u 2-1'le geçti ve ikinci sıraya yerleşti. Serik Belediyespor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup ederek üçüncü sırada yer alırken, 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti ve grupta dördüncü sırada bulunuyor.
Diyarbekirspor sahasında Uşakspor'u 1-0 yenerken, İskenderunspor A.Ş. ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kalırken, Ankaraspor sahasında Kırşehir Belediyespor ile 0-0, Karacabey Belediyespor ise sahasında Bucaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ligin ilk haftasında Vanspor, Zonguldak Kömürspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor, 1461 Trabzon FK, Diyarbekirspor ve İskenderun 3 puan alan takımlar olurken, Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Ankara Demirspor, Bucaspor, Kırşehir Belediyespor ve Karacabey Belediyespor ise 1 puan aldı. Temsilcimiz Vanspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Fethiyespor'a konuk olacak.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Tottenham
|4
|10
|4. Brighton
|4
|10
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. Newcastle
|4
|6
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Brentford
|4
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Crystal Palace
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|4
|4
|15. Aston Villa
|4
|3
|16. West Ham United
|4
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Everton
|4
|2
|19. Wolverhampton Wanderers
|4
|2
|20. Leicester City
|4
|1