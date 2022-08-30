Vanspor'un grup lideri Zonguldak Kömürspor

Vanspor'un grubunda oynanan tüm maçların ardından evinde Fethiyespor'u 4-2 mağlup eden Zonguldak Kömürspor averaj farkı ile liderlik koltuğuna otururken, evinde Kırklarelispor'u 2-1 yenen Kocaelispor ikinci, deplasmanda Kastamonuspor'u 2-1 ile geçen Serik Belediyespor ise üçüncü sırada yer aldı. Evinde Pazarspor'u tek golle geçen temsilcimiz Vanspor ise yedinci sırada bulunuyor.

VAN'DA SPOR 30.08.2022, 08:44
Vanspor'un grup lideri Zonguldak Kömürspor

2022-2023 futbol sezonu 2. Lig Kırmızı Grupta Cumartesi ve Pazar günü oynanan maçlarla birlikte ilk hafta geride kaldı. Temsilcimiz Vanspor, ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'u 1-0 mağlup ederek, lige galibiyetle başladı.

Pazarspor'a karşı üstün bir futbol ortaya koyan ve birçok net ataktan faydalanamayan Van temsilcisi, aradığı golü 90+3. dakikada Yaser'in ayağından buldu. Karşılaşmada Pazarspor'da Güvenç'in 76. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından rakip kalede ataklarını sıklaştıran Vanspor, 2 dakika sonra Batuhan Karadeniz ile net bir ataktan faydalanamadı. Van temsilcisi, 90+3. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı.

LİDER ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

Zonguldak Kömürspor, sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 4-2 mağlup ederek, averaj farkıyla liderlik koltuğuna otururken, Kocaelispor ise sahasında Kırklarelispor'u 2-1'le geçti ve ikinci sıraya yerleşti. Serik Belediyespor, deplasmanda GMG Kastamonuspor'u 2-1 mağlup ederek üçüncü sırada yer alırken, 1461 Trabzon FK ise deplasmanda Adıyaman FK'yı 1-0 mağlup etti ve grupta dördüncü sırada bulunuyor.

Diyarbekirspor sahasında Uşakspor'u 1-0 yenerken, İskenderunspor A.Ş. ise sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Etimesgut Belediyespor sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kalırken, Ankaraspor sahasında Kırşehir Belediyespor ile 0-0, Karacabey Belediyespor ise sahasında Bucaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin ilk haftasında Vanspor, Zonguldak Kömürspor, Kocaelispor, Serik Belediyespor, 1461 Trabzon FK, Diyarbekirspor ve İskenderun 3 puan alan takımlar olurken, Etimesgut Belediyespor, Sarıyer, Ankara Demirspor, Bucaspor, Kırşehir Belediyespor ve Karacabey Belediyespor ise 1 puan aldı. Temsilcimiz Vanspor, önümüzdeki hafta deplasmanda Fethiyespor'a konuk olacak.

Bölgegazetesi

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