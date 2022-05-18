Vanspor'un grubunda yarı finalistler belli oldu

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 38 maçlık periyotta 18 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak, ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan Vanspor'un grubunda, play-off mücadeleleri kıyasıya geçiyor. Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sivas Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup eden Bodrumspor ve deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup eden Bayburt Özel İdarespor adını yarı finale yazdıran takımlar oldu.

Eşleşmenin Sivas'taki ilk maçından golsüz beraberlikle ayrılan Bodrumspor, sahasında oynadığı rövanş maçında 86. dakikada Berk İsmail'in golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek, yarı finale yükselmeyi başardı. Bayburt Genç Osman Stadyumunda play-off maçının ilk ayağı 0-0 tamamlanan karşılaşmada, deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup etmeyi başaran Bayburt Özel İdarespor, yarı finalde Bodrumspor'un rakibi oldu.

Yarı finalin ilk maçı 20 Mayıs Cuma günü Bodrum'da oynanırken, rövanş maçı ise 24 Mayıs Salı günü Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanacak. Oynanacak olan iki maçın sonucunda üstün olan taraf, Beyaz Grubun finalisti ile karşılaşacak.

Bölgegazetesi