Vanspor'un grubunda son 6 hafta...

Grupta son 6 haftaya girilirken, Vanspor temsilcisi bu periyotta 4 maçını sahasında, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak. Fikstür anlamında önemli bir avantaja sahip olan Van temsilcisi, bu periyodu en az kayıpla geçerek, ligi play-off potasında tamamlamak istiyor. Ligde son haftalara girilirken, oynanan maçların heyecanı da giderek artıyor. Özellikle son haftalarda play-off potasını zorlayan takımların kazanması, play-off potasındaki takımların daha dikkatli olmasını gösteriyor. Son haftalara girilirken, artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. Kırmızı- Siyahlılar, bu periyotta 4 maçını taraftarının önünde oynayacakken, 2 maçını ise deplasmanda oynayacak.

Fikstür açısından avantajlı olan Van temsilcisi, bu periyodu taraftarının yoğun desteğiyle en az kayıpla geçmek için mücadele edecek. Çarşamba günü deplasmanda Bodrumspor ile 0-0 berabere kalan ve on birinci beraberliğini alan Vanspor, ligde oynadığı 32 maçlık periyotta 15 galibiyet ve 6 da beraberlik aldı. 56 puan +7 averajla beşinci sırada yer alan Vanspor, Pazar günü sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

Bir sonraki hafta yine sahasında Somaspor ile karşı karşıya gelecek olan Van temsilcisi, bu iki maçını kazanarak, rahat bir nefes almak istiyor. Ligin 35. Haftasında zorlu Ankara deplasmanına gidecek olan Van temsilcisi, bir sonraki hafta sahasında yine ligin güçlü takımlarından 1461 Trabzon FK'yı konuk edecek. Ligin 37. Haftasında İnegöl deplasmanına gidecek olan Vanspor, ligin son haftasında ise sahasında Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak.