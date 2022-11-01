Vanspor'un grubunda lider değişti

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, hafta sonu sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederek, 2 haftada 6 puan hanesine yazdırmayı başardı. Van temsilcisinin grubunda maçların tamamlanmasıyla, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 4-2 mağlup eden İskenderunspor, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Son birkaç haftadır liderlik koltuğunu elinde bulunduran Karacabey Belediyespor ise, deplasmanda Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

VAN'DA SPOR 01.11.2022, 08:38
Vanspor'un grubunda lider değişti

2. Lig Kırmızı Grupta 12. Hafta maçları geride kaldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kastamonuspor karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Van temsilcisi, bu çıkışını Ankara Demirspor karşısında da sürdürdü. Sahasında oynadığı son 2 lig ve 1 kupa maçında galibiyet alamayan Kırmız-Siyahlılar, galibiyet hasretine Ankara Demirspor maçında son verdi. Zorlu mücadelede 90 dakika boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Vanspor, sahadan galibiyet ayrılarak, 17 puanla sekizinci sıraya yükseldi.

İSKENDERUN LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Öte yandan Vanspor'un grubunda maçların tamamlanmasıyla yeni lider İskenderunspor oldu. Sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 4-2 mağlup eden İskenderunspor, 28 puanla liderlik koltuğuna yükseldi.

Deplasmanda Zonguldak Kömürspor'u 2-0 mağlup eden Kocaelispor, 27 puanla ikinci sıraya yükselirken, son birkaç haftadır liderlik koltuğunu elinde bulunduran ve deplasmanda Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalan Karacabey Belediyespor ise 26 puanla üçüncü sıraya geriledi. Konuk olduğu Pazarspor'u 1-0 mağlup eden Bucaspor 1928, 25 puanla dördüncü sıradaki yerini korurken, evinde Serik Belediyespor'u 1-0 mağlup eden 1461 Trabzon FK ise 20 puan +5 averajla beşinci sıraya yükseldi. Serik Belediyespor, 20 puan +3 averajla altıncı sıraya gerilerken, Van'dan eli boş dönen Ankara Demirspor ise 19 puanla yedinci sırada yer aldı.

Vanspor, 17 puan +1 averajla sekizinci sıraya yükselirken, Kırklarelispor ise 17 puanla dokuzuncu sırada kendisine yer buldu. Zonguldak Kömürspor, 17 puan -4 averajla onuncu sıraya gerilerken, sahasında Sırayer ile 1-1 berabere kalan Fethiyespor ise 15 puanla on birinci sırada yer aldı. Deplasmanda Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Etimesgut Belediyespor, 14 puanla on ikinci sırada yer alırken, konuk olduğu Adıyaman FK ile 1-1 berabere kalan Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise 12 puanla on üçüncü sırada yer aldı. Sarıyer 12 puanla on dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Adıyaman FK ise 11 puanla on beşinci sırada yer aldı.

GMG Kastamonuspor 11 puanla on altıncı sırada yer alırken, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup eden Uşakspor ise 9 puanla on yedinci sırada yer aldı. Grupta son üç sırada ise 8 puanlı Balıkesirspor, 7 puanla Diyarbekirspor ve 5 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi

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