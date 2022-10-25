Vanspor'un grubunda lider değişmedi

Vanspor'un grubunda 11. Hafta maçları, Pazar günü gece maçlarının da bitiminin ardından tamamlandı. Liderlik koltuğunda oturan Karacaey Belediyespor haftayı galibiyetle kapattığı için koltuğunu kaptırmazken, temsilcimiz Vanspor beş hafta sonra galibiyetle tanıştı.

VAN'DA SPOR 25.10.2022, 08:41
Vanspor'un grubunda lider değişmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 14 puanla 10. Sıraya yükseldi. Lider Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Son haftalarda oynadığı maçlarda istediği sonucu alamayan Vanspor, GMG Kastamonuspor maçında galibiyet hasretine son verdi. Ligde ve kupada oynadığı 6 maçta, büyük kayıplar yaşayan Van temsilcisi, GMG Kastamonuspor karşısında galip gelerek 14 puanla onuncu sıraya yükseldi. GMG Kastamonuspor maçında 22. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Van temsilcisi, skor üstünlüğünü son dakikaya kadar koruyarak, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Kastamonu temsilcisi karşısında aldığı 3 puanla moral bulan Van temsilcisi, 5 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Ligin 5. Haftasından sonra düşüşe geçen ve bir türlü toparlanamayan Vanspor, ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bir sonraki hafta yine deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'a 1-0 mağlup olan Kırmızı- Siyahlılar, ligin sekizinci haftasında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Van temsilcisi, ligin onuncu haftasında sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile de 1-1 berabere kalarak, galibiyet hasretini sürdürmüştü. Ligin 11. Hafta maçında zorlu GMG Kastamonuspor deplasmanına giden Vanspor, büyük bir mücadele ortaya koyarak, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü ve galibiyet hasretine son verdi.

KARACABEY BELEDİYESPOR, LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Öte yandan Vanspor'un grubunda oynanan diğer maçlarda Karacabey Belediyespor sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, 25 puan +11 averajla liderliğini sürdürürken, İskenderunspor ise Etimesgut Belediyespor deplasmanında 2-1 galip gelerek, 25 puan +8 averajla lideri takibini sürdürdü. Sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-0'la geçen Kocaelispor, 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Bucaspor 1928 ise evinde Balıkesirspor'u 2-0'la geçerek, 22 puanla dördüncü sıradaki yerinde kaldı.

Sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 1-1 berabere kalan Serik Belediyespor, 20 puanla beşinci sırada yer alırken, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Ankara Demirspor ise, 19 puanla altıncı sıraya yükseldi. Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK, 17 puan +4 averajla yedinci sırada yer alırken, Vanspor'a 1-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor ise, 17 puan -2 averajla sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Deplasmanda Uşakspor'a 1-0 mağlup olan Kırklarelispor, 16 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Vanspor ise, 5 hafta sonra galip gelerek 14 puan ve 0 averajla onuncu sıraya yükseldi. Serik deplasmanından 1 puanla dönen Fethiyespor, 14 puan -2 averajla on birinci sırada yer alırken, Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor ise 13 puanla on ikinci sırada yer aldı.

Kırşehir Belediyespor, 11 puanla on üçüncü sırada yer alırken, aynı puanlı GMG Kastamonuspor ise on dördüncü sırada kendisine yer buldu. Sahasında son sıradaki Pazarspor'a 3-1 mağlup olan Sarıyer, 11 puan -3 averajla on beşinci sırada yer alırken, Adıyaman FK ise 10 puanla on altıncı sırada yer aldı. 8 puanla Balıkesirspor on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 6 puanlı Diyarbekirspor, 6 puanlı Uşakspor ve 5 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 25 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9