Vanspor'un grubunda lider değişmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor, Pazar günü deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek, 14 puanla 10. Sıraya yükseldi. Lider Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, liderlik koltuğundaki yerini korudu. Son haftalarda oynadığı maçlarda istediği sonucu alamayan Vanspor, GMG Kastamonuspor maçında galibiyet hasretine son verdi. Ligde ve kupada oynadığı 6 maçta, büyük kayıplar yaşayan Van temsilcisi, GMG Kastamonuspor karşısında galip gelerek 14 puanla onuncu sıraya yükseldi. GMG Kastamonuspor maçında 22. dakikada Uğur Can'ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Van temsilcisi, skor üstünlüğünü son dakikaya kadar koruyarak, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi başardı.

Kastamonu temsilcisi karşısında aldığı 3 puanla moral bulan Van temsilcisi, 5 haftalık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Ligin 5. Haftasından sonra düşüşe geçen ve bir türlü toparlanamayan Vanspor, ligin altıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bir sonraki hafta yine deplasmanda karşılaştığı İskenderunspor'a 1-0 mağlup olan Kırmızı- Siyahlılar, ligin sekizinci haftasında sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Daha sonra deplasmanda karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Van temsilcisi, ligin onuncu haftasında sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor ile de 1-1 berabere kalarak, galibiyet hasretini sürdürmüştü. Ligin 11. Hafta maçında zorlu GMG Kastamonuspor deplasmanına giden Vanspor, büyük bir mücadele ortaya koyarak, zorlu deplasmandan 3 puanla döndü ve galibiyet hasretine son verdi.

KARACABEY BELEDİYESPOR, LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Öte yandan Vanspor'un grubunda oynanan diğer maçlarda Karacabey Belediyespor sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek, 25 puan +11 averajla liderliğini sürdürürken, İskenderunspor ise Etimesgut Belediyespor deplasmanında 2-1 galip gelerek, 25 puan +8 averajla lideri takibini sürdürdü. Sahasında konuk ettiği Adıyaman FK'yı 2-0'la geçen Kocaelispor, 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Bucaspor 1928 ise evinde Balıkesirspor'u 2-0'la geçerek, 22 puanla dördüncü sıradaki yerinde kaldı.

Sahasında konuk ettiği Fethiyespor ile 1-1 berabere kalan Serik Belediyespor, 20 puanla beşinci sırada yer alırken, evinde Zonguldak Kömürspor'u 4-0 gibi net bir skorla mağlup eden Ankara Demirspor ise, 19 puanla altıncı sıraya yükseldi. Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan 1461 Trabzon FK, 17 puan +4 averajla yedinci sırada yer alırken, Vanspor'a 1-0 mağlup olan Zonguldak Kömürspor ise, 17 puan -2 averajla sekizinci sırada kendisine yer buldu.

Deplasmanda Uşakspor'a 1-0 mağlup olan Kırklarelispor, 16 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, Vanspor ise, 5 hafta sonra galip gelerek 14 puan ve 0 averajla onuncu sıraya yükseldi. Serik deplasmanından 1 puanla dönen Fethiyespor, 14 puan -2 averajla on birinci sırada yer alırken, Başkent temsilcisi Etimesgut Belediyespor ise 13 puanla on ikinci sırada yer aldı.

Kırşehir Belediyespor, 11 puanla on üçüncü sırada yer alırken, aynı puanlı GMG Kastamonuspor ise on dördüncü sırada kendisine yer buldu. Sahasında son sıradaki Pazarspor'a 3-1 mağlup olan Sarıyer, 11 puan -3 averajla on beşinci sırada yer alırken, Adıyaman FK ise 10 puanla on altıncı sırada yer aldı. 8 puanla Balıkesirspor on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 6 puanlı Diyarbekirspor, 6 puanlı Uşakspor ve 5 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi