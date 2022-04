Vanspor'un grubunda gol krallığı yarışı sürüyor

Vanspor'un grubunda gol krallığı yarışında 1461 Trabzon FK'dan Yasin Abdioğlu 20 golle zirvede yer alıyor. İkinci sırada 19 golle Afjet Afyonspor'lu Erhan Şentürk yer alırken, Vanspor'lu Hamza Küçükköylü ise 14 golle üçüncü sırada bulunuyor.

1461 Trabzon FK'lı Musa Caner Aktaş ve Sakaryaspor'lu Mustafa Tahir Babaoğlu da 14'er golle dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

13'er golü bulunan Adıyaman FK'dan Cengizhan Akgün altıncı, Serik Belediyespor'dan Furkan Yaman yedinci, Sakaryaspor'dan Ozan Sol ise sekizinci sırada yer aldı.

Çorum FK'dan Halil İbrahim Sönmez 12 golle dokuzuncu, İnegölspor'dan İbrahim Sürgülü ise 11 golle onuncu sırada bulunuyor.

10'ar golü bulunan Sivas Belediyespor'lu Alpay Koçaklı on birinci, Bodrumspor'lu Berk İsmail Ünsal on ikinci, yine Bodrumspor'lu Erdem Çetinkaya on üçüncü sırada yer alıyor.

İnegölspor'dan Ömer Faruk Ermeç fileleri 9 kez havalandırırken, 8 golü bulunan 9 futbolcu bulunuyor.

Sivas Belediyespor'dan Abdullah Topkara, Sakaryaspor'dan Ali Özgün, İnegölspor'dan Bahadır Taşdelen, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, Afjet Afyonspor'dan Fatih Aktay, 1461 Trabzon FK'dan Hakan Yavuz, Sarıyer'den Koray Kılınç, Somaspor'dan Özcan Aydın ve Ergene Velimeşespor'dan ise Yakup Alkan 8'er golle art arda sıralanıyor.

VANSPOR'UN ESKİ GOLCÜLERİ SESSİZ…

Daha önce Vanspor'da forma giyen ve 2 dönem gol kralı olan Batuhan Er, bu sezon Çorum FK forması altında bekleneni veremezken, yine geçtiğimiz sezon Vanspor'un en golcü ismi olan Sedat Cengiz de Ankaraspor forması altında beklenen çıkışı yapamadı.

Sedat Cengiz bu sezon Ankaraspor forması ile 7 gol atarken, Çorum FK forması giyen Batuhan Er ise 5 gol atabildi.

Geçtiğimiz sezon Vanspor forması terleten Utku Şen bu sezon Diyarbekirspor ve 1461 Trabzon FK formalarıyla 7 gol atabildi.

Vanspor'lu Emrah Tacir 5 golle takımına katkı sunarken, devre arasında takıma katılan Mehmet Özdıraz attığı 4 golle adından söz ettirdi.

Vanspor'lu Furkan Polat ve Uğur Can'ın da 4'er golü bulunuyor.