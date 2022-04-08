Vanspor'un grubunda gol krallığı yarışı sürüyor

Vanspor'un mücadele ettiği TFF 2. Lig Kırmızı Grupta gol krallığı yarışı kıyasıya devam ederken, Kırmızı- Siyahlı takımın santraforu Hamza Küçükköylü, attığı 14 golle üçüncü sırada yer alıyor. Eski Vanspor'lu golcüler ise, bu sezon bekleneni veremedi.

VAN'DA SPOR 08.04.2022, 11:48
Vanspor'un grubunda gol krallığı yarışı sürüyor

Vanspor'un grubunda gol krallığı yarışında 1461 Trabzon FK'dan Yasin Abdioğlu 20 golle zirvede yer alıyor. İkinci sırada 19 golle Afjet Afyonspor'lu Erhan Şentürk yer alırken, Vanspor'lu Hamza Küçükköylü ise 14 golle üçüncü sırada bulunuyor.

1461 Trabzon FK'lı Musa Caner Aktaş ve Sakaryaspor'lu Mustafa Tahir Babaoğlu da 14'er golle dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

13'er golü bulunan Adıyaman FK'dan Cengizhan Akgün altıncı, Serik Belediyespor'dan Furkan Yaman yedinci, Sakaryaspor'dan Ozan Sol ise sekizinci sırada yer aldı.

Çorum FK'dan Halil İbrahim Sönmez 12 golle dokuzuncu, İnegölspor'dan İbrahim Sürgülü ise 11 golle onuncu sırada bulunuyor.

10'ar golü bulunan Sivas Belediyespor'lu Alpay Koçaklı on birinci, Bodrumspor'lu Berk İsmail Ünsal on ikinci, yine Bodrumspor'lu Erdem Çetinkaya on üçüncü sırada yer alıyor.

İnegölspor'dan Ömer Faruk Ermeç fileleri 9 kez havalandırırken, 8 golü bulunan 9 futbolcu bulunuyor.

Sivas Belediyespor'dan Abdullah Topkara, Sakaryaspor'dan Ali Özgün, İnegölspor'dan Bahadır Taşdelen, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, Afjet Afyonspor'dan Fatih Aktay, 1461 Trabzon FK'dan Hakan Yavuz, Sarıyer'den Koray Kılınç, Somaspor'dan Özcan Aydın ve Ergene Velimeşespor'dan ise Yakup Alkan 8'er golle art arda sıralanıyor.

VANSPOR'UN ESKİ GOLCÜLERİ SESSİZ…

Daha önce Vanspor'da forma giyen ve 2 dönem gol kralı olan Batuhan Er, bu sezon Çorum FK forması altında bekleneni veremezken, yine geçtiğimiz sezon Vanspor'un en golcü ismi olan Sedat Cengiz de Ankaraspor forması altında beklenen çıkışı yapamadı.

Sedat Cengiz bu sezon Ankaraspor forması ile 7 gol atarken, Çorum FK forması giyen Batuhan Er ise 5 gol atabildi.

Geçtiğimiz sezon Vanspor forması terleten Utku Şen bu sezon Diyarbekirspor ve 1461 Trabzon FK formalarıyla 7 gol atabildi.

Vanspor'lu Emrah Tacir 5 golle takımına katkı sunarken, devre arasında takıma katılan Mehmet Özdıraz attığı 4 golle adından söz ettirdi.

Vanspor'lu Furkan Polat ve Uğur Can'ın da 4'er golü bulunuyor.

#Hamza Küçükköylü #Erhan Şentürk #Yasin Abdioğlu #vanspor
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2. 1461 Trabzon FK 33 67
3. Bodrumspor 33 64
4. Sivas Belediyespor 33 57
5. Afjet Afyonspor 33 56
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 33 56
7. Çorum FK 33 55
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 32 53
9. Somaspor 32 49
10. İnegölspor 33 49
11. Ankaraspor 33 47
12. Etimesgut Belediyespor 33 40
13. Diyarbekirspor 33 38
14. Serik Belediyespor 33 36
15. Sarıyer 33 36
16. Adıyaman FK 33 35
17. Turgutluspor 33 31
18. Ergene Velimeşespor 33 28
19. Niğde Anadolu FK 33 22
20. Kahramanmaraşspor 33 18
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2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
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10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
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