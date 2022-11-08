Vanspor'un grubunda bol gollü hafta…

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, Cumartesi günü deplasmanda konuk olduğu Kocaelispor'a 4-2 mağlup olarak, ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı. Kırmızı Grupta 13. hafta maçları geride kalırken, tam 32 kez fileler havalandı.

VAN'DA SPOR 08.11.2022, 10:41
Vanspor'un grubunda bol gollü hafta…

Geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'a konuk olan ve sahadan 4-2 mağlup ayrılan Van temsilcisi, 13. Haftayı puansız kapattı. Ligde oynadığı 13 maçta 4 beraberlik, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 17 puanla on birinci sırada yer alıyor. Ligin 11 ve 12. Hafta maçlarını galibiyetle kapatan Kırmızı- Siyahlı takım, 13. Haftada istediği sonucu elde edemedi. Güçlü rakibi karşısında zorlanan Van temsilcisi, sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

2. Lig Kırmızı Grupta 13. Hafta maçları kıran kırana geçti. Tam 32 golün atıldığı haftada, grupta yine lider değişti. Kıyasıya geçen mücadelelerde Kocaelispor 4 golle bu hafta en çok gol atan takım olurken,  3 maç ise beraberlikle tamamlandı.

YENİ LİDER KOCAELİSPOR

Sahasında konuk ettiği Vanspor'u 4-2 mağlup eden ve puanını 30'a çıkaran Kocaelispor, 13 hafta sonra liderlik koltuğunu eline geçirirken, deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalan İskenderunspor ise 29 puanla ikinci sırada yer aldı. Evinde konuk ettiği Fethiyespor'u 3-1'le geçen Bucaspor, 28 puanla üçüncü sırada yer alırken, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a 2-1 mağlup olan Karacabey Belediyespor ise 26 puanla dördüncü sıraya geriledi.

Deplasmanda Sarıyer'i 3-0 mağlup eden 1461 Trabzon FK, 23 puan +8 averajla beşinci sıraya yükselirken, Adıyaman FK'yı 3-2 mağlup eden Serik Belediyespor ise 23 puan +4 averajla altıncı sıraya yükselen taraf oldu. Ankara Demirspor 20 puan +8 averajla yedinci sırada yer alırken, deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 2-0'la geçen Zonguldak Kömürspor ise 20 puan -2 averajla sekizinci sırada kendisine yer buldu. Deplasmanda Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan ve haftayı tek puanla kapatan Kırklarelispor, 18 puanla dokuzuncu sırada yer alırken, haftayı galibiyetle kapatan Etimesgut Belediyespor ise 17 puan +5 averajla onuncu sıraya yükseldi.

Vanspor, 17 puan -1 averajla on birinci sıraya gerilerken, Fethiyespor ise 15 puanla on ikinci sırada yer aldı. Evinde Diyarbekirspor'u 2-1'le geçen GMG Kastamonuspor, 14 puanla on üçüncü sıraya yükselirken, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ise, 12 puan -4 averajla on dördüncü sırada kendisine yer buldu. Sarıyer 12 puan -6 averajla on beşinci sırada yer alırken, Adıyaman FK ise 11 puanla on altıncı sırada yer aldı. Uşakspor, 10 puanla on yedinci sırada yer alırken, grupta son üç sırada 9 puanlı Balıkesirspor, 7 puanlı Diyarbekirspor ve 6 puanlı Pazarspor bulunuyor.

Van Bölge Gazetesi

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