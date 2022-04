Vanspor'un grubunda 4 takıma ceza…

Vanspor'un grubunda mücadele eden ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Sarıyerspor, Bayburt Özel İdarespor, Afjet Afyonspor ve Etimesgut Belediyespor'a ağır cezalar verildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübünün, 24.04.2022 tarihinde oynanan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü sporcusu Ömer Yıldız'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Afjet Afyonspor Kulübünün, 24.04.2022 tarihinde oynanan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.100 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübünün, müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/a maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü görevlisi Halil İbrahim Özkaya'nın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Fatih Aktay'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Nazmi Candoğan'ın, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Erhan Şentürk'ün, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Yakup Yiğit'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 36/5-a, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 4.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Taha Can Velioğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Afjet Afyonspor Kulübü sporcusu Taha Can Velioğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Sarıyer Kulübünün, 24.04.2022 tarihinde oynanan Sarıyer-Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.200 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sarıyer Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Sarıyer Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun'un, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

aynı müsabakada Sarıyer Kulübü sporcusu Oğuzhan Açıl'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 2.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım antrenörü bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

